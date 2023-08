"Insólito" que mantuvieran a Fiscal en prisión pese a fuero: defensa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- Luego que la defensa del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, diera a conocer la vinculación a proceso del funcionario y además, se dictara la prisión preventiva en su contra por los delitos de retardo de la justicia en las investigaciones del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, ocurrido en 2022; su defensa acusa "irregularidades" en el proceso.

Su abogado, Rodrigo Gándara, señaló como "insólito" el que lo mantuvieran en prisión a pesar de su fuero y de que ejerce como Fiscal de Morelos en funciones, "el proceso es muy raro, no quiero pensar mal, pero justo antes que le dictaran la prisión preventiva oficiosa, se fue la señal de audio, el juez se tomó un descanso y cuando regreso, determinó el fallo, eso jamás lo he visto, todo es muy raro".

Fiscal goza de fuero constitucional: defensa

"Hay una suspensión donde incluso se determina que el fiscal goza de fuero constitucional... (implica que salga)... Probablemente, eso es interpretación del juez de control, no quiero pensar mal, pero todo es muy extraño", dijo el litigante.

El litigante subrayó que esa suspensión podría ser la carta fuerte del fiscal Carmona Gándara, puesto que existen varias irregularidades en su detención, "son bastantes en cuanto a lo que hace la necropsia realizada, en cuanto a lo que hace a la irregularidad del procedimiento, en cuanto a lo que hace al fuero constitucional con el que goza el fiscal del estado, entonces, se harán valer en la audiencia", precisó.