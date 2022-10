Instalan altar para víctimas de feminicidio en Claustro de Sor Juana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Como un homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género en México y como forma de protesta ante los feminicidios, la Universidad del Claustro de Sor Juana inauguró el altar en huelga "Yo, la peor".

Esta propuesta, creada por la artista Tatiana Ortiz-Rubio, no es una ofrenda de muertos tradicional sino una experiencia audiovisual que tiene el objetivo de visibilizar la alerta por violencia feminicida y desaparición de mujeres y niñas en el territorio nacional.

En un ambiente oscuro, repleto de pétalos de rosa, flores de cempasúchil y hojas de pino, en donde se percibe olor a incienso, se proyecta la imagen de una mujer que es violentamente golpeada en la cara con las manos llenas de pintura negra. Cuando las agresiones se terminan, la víctima se limpia el rostro y regresa a su condición original neutral.

Mientras la escena ocurre, voces de mujeres de la comunidad universitaria del Claustro nombran a las víctimas de feminicidio en México: Ingrid, Fátima, Debanhi, Mara, Alejandra, Jessica y una interminable lista.

Al frente, se encuentra un altar con elementos tradicionales, en el que la artista convoca a familiares, amigas y conocidas de víctimas de feminicidio a traer velas, flores, fotografías y ofrendas para honrar a sus difuntas.

"Al ser un altar que honra la vida de estas mujeres que han muerto a causa de feminicidios, es también un grito de esperanza, porque la fuerza de su voz no murió con ellas, si no revive en nosotros", dijo la Maestra de Bellas Artes en la New York Academy of Art en entrevista.

Pese a que ella no ha vivido en carne propia una pérdida de este tipo, consideró importante visibilizar la crisis de violencia de género que se vive en México pues ella es madre de dos niñas y una de ellas padece discapacidad.

"Los índices de violencia son altísimos para las mujeres como tú o como yo, se triplican para mujeres con discapacidad por eso me da terror si quiera imaginarme que mi hija podría vivir esa pesadilla. Como artista pongo mi grano de arena para abonar en esta lucha, para no quedarnos calladas", declaró.

Recordó que la cifra de feminicidios diarios pasó de un promedio de nueve a entre 10.5 y 11, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También mencionó que 2021 fue el año con más feminicidios en la historia de México por lo que es importante crear mensajes potentes en contra de este delito.

La ofrenda podrá ser visitada por el público hasta el 16 de noviembre, de lunes a viernes en un horario de 11:00 a 18:00; los sábados de 10:00 a 14:00 y el 1 de noviembre de 12:00 a 21:00.