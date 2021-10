Insulto no fue para Lilly Téllez, dice senador Pech y se disculpa

Después de las reacciones adversas que provocó el insulto que expresó para referirse a una mujer, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José Luis Pech, dijo que esa palabra no fue dirigida hacia su par en el Senado, Lilly Téllez, pero ofreció una disculpa por su expresión que denosta a las mujeres, y reiteró que buscará ser candidato a la gubernatura de Quintana Roo en 2022.

El legislador se vio envuelto en un escándalo luego de ser exhibido, en audio y video, al olvidar apagar su micrófono al término de una reunión virtual entre integrantes de la Comisión de Salud este jueves, cuando se le escuchó expresar "a esta cabrona lo que había que decirle ahorita es...", insulto que se entendió, iba dirigido a la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez.

El exsecretario de Hacienda y exrector de la Universidad de Quintana Roo, fue cuestionado sobre lo sucedido durante esa sesión de la Comisión de Salud y explicó que durante la reunión de trabajo estaba atendiendo paralelamente otro asunto, relacionado con una persona a la cual se le estaba negando un servicio.

El senador reconoció que lanzó un insulto, pero sostuvo que no fue dirigido a su homóloga y repitió que Téllez no debe "ponerse el saco". Y a pregunta expresa, admitió también que, sin importar a qué mujer se refirió, el emplear esa grosería fue un error.

"Lamento la expresión y ofrezco una disculpa", dijo, y agregó que a él también le parece "irrelevante" lo que haya comentado la senadora, en alusión a que ella usó ese término para calificar su labor legislativa.

Pech convocó hoy a una conferencia de prensa para anunciar el próximo lanzamiento de su libro: "2022, el camino. El rescate del paraíso", el cual versa sobre la errada conducción que, en su opinión, padece Quintana Roo en distintas materias, entre las que mencionó seguridad, deuda pública, uso de Asociaciones Público Privadas (APPs) en perjuicio del estado, y otro tipo de problemáticas.

El próximo lanzamiento del libro ocurre de cara a los comicios locales para elegir la nueva gubernatura en 2022, como parte de un proceso que arranca el 7 de enero e incluye la elección para renovar al Congreso estatal.

La carrera por Q. Roo Pech, quien lleva meses admitiendo su interés por participar en esa contienda, refrendó que desea ser candidato de Morena a la gubernatura, lo cual lo coloca en la lista junto con la alcaldesa de Cancún, "Mara" Lezama, quien ya recorre el estado para participar en eventos públicos con o sin el actual gobernador, Carlos Joaquín, lo mismo en Playa del Carmen, que en Felipe Carrillo Puerto y otras demarcaciones.

A nivel local, la figura de Lezama Espinosa es hasta ahora la más posicionada como "carta fuerte" de Morena, pero en la misma lista de aspirantes morenistas, se encuentra la senadora, Marybel Villegas, quien también recorre la entidad para participar en actos públicos.

Aunque no es propiamente un aspirante, el nombre de Rafael Marín Mollinedo, líder moral de Morena en Quintana Roo, director del Corredor Interoceánico-Itsmo de Tehuantepec y amigo cercano de López Obrador, es fuertemente impulsado por otra ala de Morena, para ser candidato a la gubernatura.

Ante la probabilidad de los "dados cargados" hacia "Mara" Lezama o hacia otro contendiente, Pech Várguez respondió que confía en la rectitud del proceso interno de Morena, que tomará la decisión con base en la medición de las y los aspirantes a través de encuestas espejo, la cual debe liberarse en noviembre.

De no ser elegido, manifestó que continuará en el Senado trabajando para beneficio del proyecto de nación.