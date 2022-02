Integrantes de CIDE piden apoyo a diputados para dirimir conflicto

Integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas fueron recibidos por legisladores de oposición al interior de la Cámara de Diputados. En el encuentro solicitaron apoyo para dirimir el conflicto al interior del centro, el pago de becas, la restitución de personal que ha sido despedido, así como la destitución del actual director, José Romero Tellaeche, entre otras cosas.

En el encuentro, convocado por el diputado panista, Mario Riestra, el doctor Jean Meyer, investigador del CIDE, afirmó que la resistencia de los integrantes de ese centro no es un conflicto con el gobierno, "sino una resistencia contra una imposición y contra un cúmulo de ilegalidades, a consecuencia contra nuestra resistencia contra la imposición de un director".

Advirtió que de no llegar a una solución, podría derivar un movimiento estudiantil mayúsculo, como los que se han dado en el pasado.

"Nadie desea que en este país surja un movimiento estudiantil mayor, en ese sentido, hemos puesto nuestras quejas en mediadores políticos como pueden ser la cámara de diputados, el Senado y la secretaría de gobernación; estamos pidiendo la legalidad, ni más, ni menos", sostuvo.

Otras de las inconformes, Cathereine Andrews, advirtió que algunos estudiantes están a punto de desistir a sus posgrados por falta de recursos: "Nos se nos han pagado becas a los estudiantes que ya están en la Ciudad de México, que necesitan pagar renta y no se nos paga la beca, estamos en un a incertidumbre total".

El doctor Javier Aparicio Castillo, integrante de CIDE, advirtió que lo que le está pasando al CIDE le ha pasado a otros centros, "pero no han hecho tanto ruido", "y le puede pasar a otras instituciones".

"Estamos inconformes con la designación ilegal de un director que viola la normatividad, que no respeta la dignidad de los profesores, que despide gente sin motivos, y recientemente se aprueba un reglamento nuevo sin consultar a la comunidad. Son temas que ya estamos combatiendo en tribunales, pero mientras tanto estamos en una zozobra", lamentó.

El coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, se comprometió a defender desde el legislativo a los inconformes: "Cuentan con la voluntad y el apoyo del PAN, el CIDE tiene una inmensa valía, son una institución que trasciende a los individuos y son las que hacen a un país, y si una institución ha marcado para bien a este país, ha sido el CIDE".

El líder perredista, Luis Espinoza Cházaro, advirtió que solo quien no sabe lo que el CIDE representa, "pretendería someterla intelectualmente".

"Daremos el diálogo, luego el debate, y luego las definiciones en pro de que el CIDE continúe con la libertad de pensamiento, no podemos permitir que la libertad de pensamiento se vea sometida a ningún burócrata, ni desde el Conacyt, ni desde el gobierno, y mucho menos desde la Presidencia de la República", aseveró.

Finalmente, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también les dijo que "cuentan con el respaldo irrestricto de Movimiento Ciudadano en la defensa de sus derechos".