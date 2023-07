Integrantes de Grupo Mitosis, entre fallecidos en incendio de bar

A-AA+

HERMOSILLO, Son., julio 22 (EL UNIVERSAL).- Tres de los integrantes del grupo Mitosis Versátil murieron cuando amenizaban el antro Beer House Cantina de San Luis Río Colorado, en donde 11 personas fallecieron en un incendio provocado.

La madrugada de este sábado 22 de julio, un hombre ebrio, enojado porque lo sacaron del sitio, prendió fuego y como consecuencia, según el reporte oficial, once personas perdieron la vida y cuatro más resultaron heridas.

Miembros de Mitosis y de otros grupos musicales envían sentidos pésames por el fallecimiento de los tres músicos. Con pesar se escriben palabras de despedida para Adrián Becerra, percusionista, a Ricardo Martínez, guitarrista y Aarón Hernández, saxofonista; mientras que para Antonio, ruegan por su recuperación en un hospital de Estados Unidos.

"Mis hermanos Adrián Becerra Pérez, Ricardo Martínez y Aarón Hernández, qué Dios los reciba en su santa gloria, acá nos quedamos a exigir justicia para ustedes y todas las personas fallecidas", externó Hugo Macías Duarte, integrante de Mitosis.

"Ernny Martiinez Gracias a Halcones qué ayudaron y sacaron mucha gente, yo me guíe con sus luces a la salida en total oscuridad, soy muy afortunado de tener una segunda oportunidad", expresó.

"A todas las personas que me marcan o mandan mensaje, disculpen no tengo más información, soy muy afortunado de haber sobrevivido y justicia para mis hermanos y compañeros de grupo y para todos los fallecidos en este acto cobarde y vil", recriminó.

Dolor, coraje e indignación por incendio que dejó 11 muertos en Beer House de San Luis Colorado

Sergio González, un integrante de Mitosis descargó sus sentimientos tras enterarse de la tragedia que enlutó a su agrupación y a toda la comunidad de San Luis Río Colorado.

"Esta madrugada me despierta la llamada de mi hermano desesperado y el mensaje de un amigo preguntándome si estoy bien porque pensaron que andaba tocando... ahí comienza la pesadilla: Despertando. No es justo, comentó, ir a pasarla bien y terminar de esa manera, pudimos haber sido cualquiera de nosotros como músicos o espectadores, de verdad mi cabeza no entiende ni entenderá nunca. Mi corazón está destrozado por ir a buscar a mis conocidos y ver a tanta gente inocente tirada en la calle tapada con una sábana que sólo fue con la intención de pasarla bien. Carnal Ricardo Martínez ayer en ese momento te vi conectado, en ese momento y lo primero que hice fue enviarte mensaje para ver en qué punto estabas y sé que ya no me contestarás nunca ese mensaje", señala el mensaje en redes sociales.

Los pésames continúan entre los allegados a las víctimas. "Estabas bien contento porque ayer estrenaste guitarra! y mi pekis Adrian Becerra Pérez, no jodas tu prometiste que ibas a seguir tocando hasta que la maquina ya no diera y hoy por la cobardía de un hijo de perra ya no estas más con nosotros... vuelen alto hermanos".