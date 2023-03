Integridad de autoridad electoral depende de independencia: Córdova

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Durante su gira de trabajo en Estados Unidos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que "la integridad de las elecciones depende de la independencia del poder político".

El consejero participó de manera virtual en el lanzamiento de la Red Global para Asegurar la Integridad Electoral (GNSEI por sus siglas en inglés), la cual promueve valores, comportamientos e instituciones que aseguren que la democracia mejore y se mantenga como un mecanismo para construir un mejor futuro.

A dos semanas de terminar su periodo en el Instituto Nacional Electoral (INE), subrayó que la desinformación es disruptiva en el entorno electoral y para combatirla es necesario informar veraz y oportunamente.

Señaló que la información "tiene que servir para que toda la población pueda conocer lo que ocurre en materia electoral. Hay que adoptar estrategias basadas en la libertad de expresión y desalentar la polarización y los discursos de odio".

Ante representantes de distintas organizaciones, Córdova destacó que los resultados del Foro Global sobre la Democracia Electoral, que tuvo sede en el INE el año pasado, han resonado en los propósitos del lanzamiento de esta Red Global.

"La estrategia más prometedora para defender la integridad de la democracia consiste en articular una plataforma de individuos y de organizaciones, ya sea nacional o internacional, que actúen juntos para promover la democracia, sus valores e instituciones. En un mundo global, las democracias deben ser protegidas más allá de todo", afirmó.

Expuso que la diversidad de temas que se abordaron en el foro permiten retomar, en primer lugar, que los problemas de la democracia sólo se pueden resolver con más y mejor democracia.

Además, añadió, es prioritario atender los "problemas estructurales como la desigualdad, la violencia, la corrupción e inseguridad, ya que ninguno de ellos debe dañar o perjudicar la democracia".

En tanto, refrendó su compromiso para seguir trabajando en favor de la integridad de las elecciones, no solamente en México, sino en todo el mundo.

"Por mi parte, pueden contar conmigo y saber que seguiré involucrado en esta Red para promover sus principios, las elecciones en todo el mundo y cuidar las instituciones, con lo que haga falta", manifestó.

El lunes, Córdova se reunió con funcionarios del National Endowment for Democracy (NED) encabezados por su presidente, Damon Wilson; con Katherine Ellena y Chad Vickery, vicepresidentes de la International Foundation for Electoral Systems (IFES); con el Embajador Mark Green, Presidente del Woodrow Wilson Center; así como con representantes del National Democratic Institute (NDI) y del International Republican Institute (IRI).

Por su parte, las y los representantes de los organismos internacionales reconocieron el trabajo del INE, que coloca a la democracia de México como un referente internacional.