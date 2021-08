Intención de AMLO de renovar INE y TEPJF, es autoritarismo: PAN

Como lamentables y preocupantes calificó el PAN las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de querer renovar en su totalidad a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, Kenia López Rabadán, señaló que esa advertencia "muestran el peor rostro del gobierno, que es un gobierno autoritario, el peor rostro en los tres años casi ya que llevamos de esta administración; hemos visto una tendencia hacia un gobierno autoritario y hoy el presidente la República, con las declaraciones que ha hecho, nos demuestra que no le gustan los contrapesos".

La legisladora remarcó que es increíble que el mandatario pretenda destruir a otro Poder de la Unión por el simple hecho de que no le gustan las decisiones que ha tomado de manera colegiada y con apego a la legalidad.

"Yo estoy convencida de que el presidente está rayando ya en el autoritarismo y eso no le beneficia a nadie en nuestro país.

"¿Cuándo habíamos visto que un Poder quisiera destruir al otro de una manera, por cierto, tan cínica, tan pública y tan ilegal?"

López Rabadán apuntó que el enojo del presidente López Obrador se hizo más latente con la reciente decisión del TEPJF de anular el triunfo de Morena en el distrito federal 03 correspondiente a la alcaldía Azcapotzalco, misma que fue tomada con estricto apego a una jurisprudencia que data de hace 20 años.

"Esta decisión, que parece ser le ha molestado no solamente al presidente López Obrador sino a todo su séquito, demuestra que no saben ser demócratas; no saben reconocer cuando han cometido alguna ilegalidad los propios de su partido", puntualizó la senadora panista.