Se intensifican "chantajes" y "amenazas" para doblar a oposición, dice Marko Cortés

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, denunció que en las últimas horas se intensificó la presión, amenazas de las fiscalías y chantajes en contra de los senadores de oposición para buscar que voten a favor de la reforma judicial.

"Exijo al Gobierno federal y a Morena que dejen de presionar con las fiscalías a las y los senadores de oposición, que ya dejen de intentar sobornarlos", expresó en sus redes sociales.

"Que acepten que en el Senado de la República el pueblo de México no les dio una mayoría calificada para hacer lo que quieran con nuestra Constitución, que reconozcan que más del 43% de las y los mexicanos no votaron por ustedes, que quieren equilibrios y contrapesos de poder".

El también senador por Acción Nacional remató en vísperas de que inicie el debate en la Cámara de Senadores del llamado plan C de López Obrador: "México necesita 43 senadores valientes".