Intenta gobierno violentar autonomía de INE: exconsejeros electorales

El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldemberg, afirmó este jueves que el ejercicio de austeridad en el Instituto Nacional Electoral (INE) que presentó el gobierno federal en la conferencia de prensa mañanera es una intromisión en la vida interna y un intento de violación a la autonomía de ese órgano.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Woldemberg advirtió que no le corresponde al Poder Ejecutivo hacer señalamientos ni recomendaciones sobre la manera en que el INE debe ejercer su presupuesto.

"De nuevo no se entiende cuál es el papel del gobierno y cuál es el papel de los órganos autónomos. Para mí es un intento de violación de la autonomía, porque es el propio Instituto el que debe definir de qué manera aplica los recursos.

"¿Qué, el día de mañana el gobierno también le va a decir al INAI cómo manejar sus recursos, también le va a decir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cómo manejar sus recursos, mañana el gobierno le va a decir no solamente a los órganos autónomos, sino al Poder Legislativo y al Poder Judicial, cómo manejar sus recursos?", cuestionó.

"Lo que debe de quedar muy claro es que las autoridades, en este caso la Presidencia de la República, tiene muy amplias facultades, pero no se trata de un sultán que ordene a los demás qué hacer con los recursos, porque no tiene facultades para ello, ese es el quid", subrayó.

José Woldemberg recordó que no es solo el Consejo General del INE el que aprueba el presupuesto del Instituto, sino también la Cámara de Diputados, que se negó a avalar recursos adicionales para la consulta de revocación de mandato.

Remarcó que el tema está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que estableció "con todas sus letras" que el INE debía hacer un intento por reestructurar su presupuesto y la Secretaría de Hacienda ser receptiva a eso.

"El Instituto Nacional Electoral, su Consejo General, se reunió y reestructuró el presupuesto, y por lo que se ve, por lo que hoy pasó en la mañanera, no da la impresión que la Secretaría de Hacienda vaya a evaluar el esfuerzo que hizo el INE", expresó el exconsejero presidente del IFE, quien sin embargo acotó que aún falta que Hacienda dé una respuesta oficial al INE sobre su solicitud de recursos adicionales, "y espero que cumpla con lo que determinó el tribunal".

Señaló que esta controversia es parte de la estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de desacreditar a los órganos autónomos y en particular al INE.

"A mí estas alturas del gobierno no me queda la menor duda que por lo menos a la Presidencia de la República le gustaría alinear a los órganos autónomos a su voluntad o incluso desaparecerlos. Creo que ese es el peligro mayor ante el cual estamos", advirtió Woldemberg.

Entrevistado por este diario, el también expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, coincidió que el ejercicio presentado en la conferencia mañanera es una intromisión y una violación a la autonomía del INE y aseguró que "está fuera de lugar" que el gobierno federal pretenda hacer recomendaciones a los órganos autónomos.

"Me parece que es que no es la función del Gobierno de la República estar recomendando políticas internas a los órganos autónomos. Los órganos autónomos tienen autonomía y eso significa que en materia presupuestaria y de planeación tienen que decidir con base en sus metas, en sus procesos y en sus políticas propias, así es que está fuera de lugar que el Gobierno de la República quiera hacer recomendaciones a órganos autónomos", expresó.

Respecto al ejercicio de austeridad presentado por el gobierno federal, Luis Carlos Ugalde señaló que revela que hay un total desconocimiento del papel que tienen los fideicomisos.

"Este gobierno tiene la idea de que el dinero se tiene que gastar en gasto corriente, y esto explica, por ejemplo, por qué muchos fideicomisos en materia de ciencia, de cultura u otros, se están usando para financiar programas sociales.

"Esta es una visión cortoplacista, inmediatista del gobierno. El INE tiene políticas de mediano plazo y por eso constituyó fideicomisos, así es que esta idea de que 'usa ese dinero para pagar la consulta de revocación de mandato", me parece que es equivocada", puntualizó.

Resaltó además que ahora, la Secretaría de Hacienda tiene que dar una respuesta fundamentada a la sentencia del Tribunal Electoral, que "eventualmente podría decir que no se está cumpliendo con el mandato judicial y obligar a Hacienda a dar los recursos, y ya veremos qué pasa".

A su vez, el exconsejero electoral Marco Antonio Baños advirtió que pareciera que la Secretaría de Hacienda realizó un simple ejercicio de escritorio en el que, sin hacer consultas con el INE, revisó las partidas presupuestales que tiene asignadas la institución y entonces se decide que se pueden hacer recortes por 2 mil 972 millones de pesos.

"De entrada lo que la propuesta hace es ir en contra de las sentencias que ya incluso la Suprema Corte de Justicia ha emitido en materia de los salarios y se propone al INE que ajuste su tabulador al salario de la administración pública federal para tener un ahorro de 718 millones de pesos", criticó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que el INE tiene una plantilla permanente que es responsable de organizar las seis elecciones de este año, por lo que se requiere a todo el personal trabajando, lo mismo que en los temas de la credencialización, que es una de las facultades esenciales del Instituto.

"No es un tema de defensa de salarios o aparatos administrativos que parecieran elefantes blancos, sino que se trata de ejercicio de derechos de carácter laboral de una plantilla que está muy exigida porque todos los años hay elecciones", subrayó.

Marco Antonio Baños consideró que este asunto del financiamiento de la consulta de revocación de mandato no es más que otro de los intentos de exhibir al INE y parte del cerco que el gobierno federal y Morena han tendido sobre el organismo autónomo.

"Es parte de la estrategia que ha venido cercando al INE, que lo ha metido en un callejón sin salida y es parte también de la encrucijada que vive el INE, donde con independencia de los resultados de la revocatoria de mandato, será severamente cuestionado. Es una especie de 'tormenta perfecta'", alertó.