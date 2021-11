Intentan detener a sacerdote por ayudar a migrantes

Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) apoyados por la Guardia Nacional (GN) intentaron detener al sacerdote Heyman Vázquez Medina, cuando trasladaba a mujeres y niños migrantes de la caravana al hospital regional de este municipio, para que recibieran atención médica.

Los hechos se registraron luego de que el responsable de la iglesia San Francisco de Asís del municipio de Huixtla, acudió a llevar agua a los integrantes de la caravana llamada por la Justicia, Paz y Libertad del Pueblo Migrante, donde se encontró a un lado del tramo de la carretera Echegaray-Pijijiapán a mujeres con sus hijos de brazos con deshidratación y golpes de calor, así como con tos, diarrea y fiebre.

"La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, como siempre, con prepotencia me atravesaron sus carros en la carretera y amenazaban con llevarme al Ministerio Público porque llevaba a las mujeres y los niños migrantes en mi camioneta", explicó el religioso, quien abrió las puertas de la iglesia en la cabecera municipal de Huixtla para que pudieran descansar los extranjeros en su paso por esta ciudad y evitar que fueran detenidos.

"Yo no les tengo miedo y tampoco me amedrentarán; llevo a los niños porque necesitan atención médica. Ustedes no se las ofrecen", les dijo el sacerdote a los agentes de migración y de la Guardia Nacional.

También cuestionó el silencio de organismos defensores de derechos humanos ante abusos y vejaciones del INM y la GN.