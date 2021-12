Intercepta la Marina dos embarcaciones con cocaína

Siete personas de nacionalidad mexicana que transportaban en dos lanchas tipo Go Fast más de media tonelada de cocaína y mil 050 litros de combustible frente a las costas de Colima, fueron detenidas por la Marina Armada y la Fiscalía General de la República (FGR).

En operativo realizado por mar, aire y tierra, tras detectar el evento irregular, personal de la Marina de la Sexta Región Naval, con sede en el puerto de Manzanillo, avistó en un vuelo de reconocimiento dos embarcaciones menores que se encontraban en una zona restringida a la pesca, a las que además, no se les apreciaba nombre ni matrícula, observando que en su interior transportaban gran cantidad de bultos negros y bidones.

Por lo anterior, informó la Secretaría de Marina (Semar), se ordenó el despliegue de elementos de Infantería de Marina a bordo de una aeronave, mismo que logró la intercepción de ambas embarcaciones sospechosas, a aproximadamente 167 millas náuticas (309 kilómetros) al sur de Manzanillo.

En tanto, el personal de las unidades de superficie desplegadas logró la detención de los presuntos infractores de la ley, quienes transportaban 54 bultos con aproximadamente mil 616.137 kilogramos de polvo blanco al parecer cocaína y mil 050 litros de combustible, mismo que se presume sería usado para abastecer embarcaciones que realizan actividades ilícitas en el mar.

En la operación marítima fueron aseguradas también las dos embarcaciones tipo Go Fast, en las que los detenidos de nacionalidad mexicana, trasladaban la carga ilícita, además de equipo de comunicación.

Esta acción inició cuando se tuvo conocimiento de un posible evento marítimo, por lo que el Mando Naval desplegó unidades de superficie, aéreas y terrestres.

La droga asegurada, así como las embarcaciones, los equipos de comunicación y demás objetos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien determinó el peso, realizó las pruebas pertinentes e integró la carpeta de investigación correspondiente.

Asimismo, se puso a disposición del Ministerio Público Federal a los siete detenidos, previo a habérselas leído los derechos que asisten a las personas detenidas, efectuado una revisión médica y la prueba Triage Covid, además de proporcionarles alimentación, señaló la Secretaría de Marina.