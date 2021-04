Internacionalistas y diplomáticos critican a AMLO por ignorar cumbre

Al iniciar su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que participaría en la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático.

Antes de iniciar la ronda de preguntas y respuestas con los periodistas en el Salón Tesorería, López Obrador observó la intervención de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y del presidente estadounidense, Joe Biden, y refirió que seguiría con la conferencia mañanera hasta que le tocara su intervención.

"Va a continuar la Cumbre, terminando el presidente, la vicepresidenta, nos va a representar en la Cumbre Marcelo Ebrard; van a hablar otros jefes de Estado y cuando nos toque el turno, vamos a dar nuestro mensaje en representación de México.

"Así va a ser la conferencia del día de hoy. Terminando las intervenciones vamos a darle continuidad a la conferencia en los mismo términos con el mismo formato, con la misma metodología que se aplica", expresó López Obrador para continuar con su conferencia de prensa.

Por seguir con su conferencia mañanera y dejar pasar la Cumbre, el Presidente fue criticado en redes sociales.

Arturo Sarukhan, exembajador de México en Estados Unidos, publicó una serie de imágenes en las que se observa a líderes como Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido; Yoshihide Suga, primer ministro de Japón; y Xi Jinping, presidente de China, participar en la cumbre del clima.

"Estos son países y mandatarios tomándose en serio la Cumbre de Cambio Climático de hoy", expresó el diplomático.

"Tengan su desarrollo sustentable", escribió el abogado e internacionalista Jorge Lara.

"¿Hay algo que le interese escuchar al presidente aparte de su propia voz?", cuestionó la periodista Ana Francisca Vega.

"El presidente es consistente. No tiene ningún interés en temas ambientales. Es impulsor de los combustibles fósiles y ha impulsado políticas que van contra las energías limpias. Ni modo que cancele una mañanera para ir a una cumbre de 40 líderes mundiales. Hay prioridades", expresó el periodista Mario Campos.

"Parece un asunto menor, pero no lo es. Este episodio revela la forma en la que AMLO entiende al mundo. NO le interesa escuchar a los demás, solo ser escuchado", señaló el periodista Enrique Acevedo.

"Ser gobernado por populistas es vivir en un eterno #NoMames", señaló el caricaturista Antonio Garci Nieto.

El expresidente Felipe Calderón criticó "la importancia del tema ambiental para el gobierno mexicano".