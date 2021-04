Internet, escenario de las campañas: expertos

Debido a la pandemia de Covid-19, que impone restricciones a los actos masivos, ahora las campañas electorales en México tienen en las redes sociales su principal escenario.

Desde el arranque de las actividades proselitistas, en el primer minuto del domingo 4 de abril, plataformas como Facebook, Twitter e Instagram se inundaron de propaganda electoral, básicamente a través de videos y fotografías.

Mientras la mayoría de los candidatos iniciaron el pasado domingo su campaña con actos presenciales transmitidos en sus redes sociales, otros como la candidata del PRD a la gubernatura de Querétaro, Raquel Ruiz de Santiago, lo hicieron de manera virtual, con un mensaje grabado y transmitido en plataformas digitales.

Politólogos y expertos en marketing político y redes sociales opinaron que el uso intenso de las redes sociales hace inédito a este proceso electoral, en el que pueden sacar ventaja quienes mejor sepan adaptarse al mundo de las nuevas tecnologías.

Para Carlos Mandujano, especialista en el tema, en estas campañas electorales se presenta un nuevo espacio en las redes sociales, en donde se está viendo de todo: "Yo veo que hay de todo en este circo de campañas. Hay los candidatos que están haciendo campaña a su viejo estilo y hay los candidatos que están haciendo cosas muy modernas", dijo.

Sin embargo, pese al boom de las redes sociales, el experto sostiene que aún no son determinantes para inclinar las preferencias a favor de cierto candidato o partido político: "Yo todavía creo que las redes sociales no te hacen ganar una campaña, pero sí te pueden hacer perder una campaña", acotó.

Mandujano señaló que tendrán mejores resultados aquellos candidatos que logren entender que las redes sociales no son un medio de comunicación, sino un medio de interacción en donde logras emocionar o enganchar a la gente a medida que tus contenidos son reales, empáticos y muy aterrizados a lo que la gente que está del otro lado del celular o de la computadora está viviendo cada día.

Por su parte, el consultor en campañas políticas Emilio Pineda puntualizó que los candidatos y partidos políticos se han dado cuenta de que no tener redes sociales y no manejar las tecnologías de la información es estar en desventaja frente a sus competidores, pero ya estando en ellas no saben cómo aprovecharlas y simplemente replican sus mítines y sus mensajes: "Se han quedado mucho en la forma y se están olvidando del fondo. No hay que olvidar que las redes sociales tienen su propio lenguaje, su propio matiz de comunicación, y no podemos simplemente replicar un mitin".

El comunicólogo alertó que uno de los problemas que conlleva la avalancha de publicaciones proselitistas en las redes sociales es que ante tanta oferta de mensajes, videos y posteos, "el electorado puede confundirse y saturarse, y al final no va a entender ni va a reconocer la fórmula ni el rostro de algún candidato y lamentablemente seguiremos votando por simpatías o por adherencias, más que por propuestas o por trayectorias".

Los especialistas señalan que las redes sociales más utilizadas en México son: Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok, pero cada una tiene sus peculiaridades y se enfoca en público distinto.

Facebook tiene mucho contacto humano y ofrece la posibilidad de contar historias continuas, por lo que se adapta más a lo que podría buscar un candidato, porque ahí se puede construir militancia debido a que hay manera de encontrar a los usuarios o seguidores y enviarles mensajes directos.

En cambio, Twitter si bien sirve para hacer llegar mensajes y propuestas, es dominada por la inmediatez y la notificación de lo que está pasando prácticamente en tiempo real. En cuanto a Instagram, es una red social eminentemente visual y a la que se suman cada día más mexicanos.

En cuarto lugar se ubica Tik Tok, que ha tenido una explosión interesante, aunque sus usuarios son muy jóvenes y no están buscando mensajes políticos, sino bailes, moda y tendencia. Sin embargo, los mercadólogos coinciden en que puede funcionar para los candidatos si publican videos divertidos y sarcásticos.