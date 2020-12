Internet llegará a 120 mil comunidades marginadas en 2021, anuncia López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que el próximo año se avanzará en la conexión a internet de 120 mil comunidades marginadas en su compromiso de conectar a todo el país, pues manifestó que "es uno de los sueños que queremos convertir en realidad".

En un video subido a sus redes sociales, el titular del Ejecutivo federal informó que se reunió con representantes en la empresa Altán Redes para evaluar el programa Internet para Todos, al cual calificó como un programa fundamental para la transformación de México.

"En el informe que acabo de dar al pueblo -porque cumplimos dos años de gobierno- hablé de 68 mil comunidades ya con Internet, con posibilidad de tener esta comunicación y el año próximo vamos a llegar a 120 mil comunidades.

"Vamos a seguir avanzando, porque el propósito es cubrir todo el territorio nacional. Imagínense, es una revolución porque el tener internet en todo México, en las escuelas en los centros de salud, en las plazas públicas en las carreteras ahora no es posible comunicarnos en todo el país por Internet, solo en las grandes ciudades, a veces ni siquiera las cabeceras municipales tienen Internet, comunicación por Internet", indicó.

En la videograbación, el mandatario informó que cada mes se reúne con representantes de la empresa Altán Redes para evaluar el programa Internet para Todos.

"Solo en las grandes ciudades, a veces ni siquiera las cabeceras municipales tienen internet, comunicación por Internet. Entonces este programa es fundamental para la transformación de México en todos los órdenes", expresó.

Bernardo Sepúlveda, presidente del Consejo de administración de Altán Redes, señaló que este programa es parte de una política de Estado y no de coyuntura, por lo que tendrá un beneficio permanente para las comunidades que se encuentran totalmente marginadas de menos de 250 mil habitantes.

"El hecho de que en el mediano plazo y con un esfuerzo extraordinario, porque hay que reconocer que se requiere trabajar y trabajar muy duro, podamos cumplir el dato de que el 100 % de los habitantes de la nación mexicana tengan acceso a Internet habrá de ser el cumplimiento de esa política de Estado fundamental", dijo.