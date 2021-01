Interpondrán queja por falta de medicina para niños con cáncer en CDMX

A sus cinco años, Miguelito ya sabe escribir y dentro de sus posibilidades, se dio oportunidad de hacer su carta a los Reyes Magos: "Queridos Reyes me he portado bien y solo pido un coche, un buzz lightyear y mis pastillas, porque quiero que me crezca mi pelo. Nada más. Gracias".

El pequeño sufre de un tumor maligno en la cabeza y desde dos hace meses le fue suspendido su medicamento por el Hospital Militar, bajo el argumento de que Pfizer dejó de fabricarlo, dado que se ha dedicado a la producción de la vacuna contra el Covid-19, además de que no hay presupuesto para su adquisición.

Aunque a Miguelito ese argumento de sus médicos lo tiene sin cuidado. Para él lo importante es que le crezca su cabello, por lo que utilizó su último recurso, que los Reyes Magos le traigan su medicina, y de paso un coche y un buzz lightyear.

En videconferencia y acompañado de Janete, prima y madrina de Miguelito, el diputado local del PAN, Héctor Barrera Marmolejo, adelantó que presentará sendas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Ciudad de México (CDH), "porque es inhumano que hayan dejado sin medicamento a este pequeñito", denunció.

Sin embargo, aseguró que son miles de niños y adultos que sufren de algún tipo de cáncer o alguna otra enfermedad, "y que los gobiernos federal y local, con esto del Covid-19, pretexten que no hay presupuesto o que no existe el medicamento. Eso es no tener progenitora", sostuvo con el rostro enrojecido.

Casi con llanto, el panista insistió que no puede atrasarse más el suministro de su medicamento para Miguelito –Xeljanz, de 50 mg. y Minoxidil--, que le fueron retirados bajo el argumento de que los laboratorios Pfizer dejaron de fabricarlos y, en consecuencia, no existe en el mercado.

"El gobierno no acepta que en estos difíciles momentos, no sólo muere la gente por el Covid-19, sino de otras muchas enfermedades, a cuyos pacientes los han abandonado a su suerte, como en el caso de Miguelito. Ya ven, hasta acudió a los Reyes Magos en busca de un milagro", insistió el legislador.

En la misma situación está Guillermo, un joven que desde hace seis meses denunció que la Secretaría de Salud le dejó de suministrar su medicamento, pues sufre de histiocitosis de células de Langerhans y por ahora desconoce cuánto tiempo sobrevivirá.

Barrera Marmolejo dijo que, aparte de las quejas ante la CNDH y CDH, también presentará un punto de acuerdo en la próxima sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, para exigir a las autoridades expliquen el motivo por el que han dejado de entregar medicamentos a pacientes con cáncer y otras enfermedades.