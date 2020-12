Interponen recurso en la SCJN para eliminar impuesto a toallas sanitarias

Este lunes, un grupo de 169 legisladoras y legisladores de distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, acompañados de distintos colectivos de la sociedad civil, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se elimine el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los productos de higiene menstrual.

La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle informó de esta impugnación que se presentó y dijo que ahora le tocará a la Suprema Corte decidir sobre la "justicia menstrual y la equidad tributaria" para que se logre una política tributaria con enfoque de género.

En un documento anexo, la organización "#MenstruaciónDignaMéxico" dio a conocer que respalda la acción de inconstitucionalidad que presentó el 34% de los diputados contra la tasa del IVA del 16% a productos de gestión menstrual.

A través de su Twitter, dicha organización dijo que el acceso a toallas, tampones y copas es de vital importancia para los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes.

"Gracias a esta acción, le tocará a la @scjn decidir sobre la justicia menstrual y la equidad tributaria para lograr una política tributaria con enfoque de género #MenstruaciónLibreDeImpuestos", posteó la organización.

En la aprobación de la Ley de Ingresos, diversas bancadas, incluidas de Morena, presentaron una propuesta de modificación para que se no se gravaran estos productos, sin embargo, la mayoría de la Cuarta Transformación, lo impidió, por lo tanto, en el 2021 se seguirán cobrando los impuestos a las toallas, tampones y copas sanitarias.

Cabe recordar también que el pasado 8 de septiembre, las bancadas de Movimiento Ciudadano, PAN, PES, PES, Morena y el PT presentaron una iniciativa para modificar el artículo 2º.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y que no se le aplique ningún impuesto a las toallas sanitarias desechables y de tela; así como los tampones, pantiprotectores, copas o cualquier otro bien destinado a la gestión menstrual.

En el documento presentado en la Gaceta Parlamentaria y expuesto por la diputada de MC, Martha Tagle, se describe como una propuesta que forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el colectivo "#MenstruaciónDignaMéxico" para que la gestión menstrual se vea como un tema público que debe ser incorporado a las políticas públicas para crear condiciones estructurales que permitan a todas las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes en México, vivirla con dignidad.

Y se divide en tres ejes de acción: 1) la gratuidad de los productos de gestión menstrual, 2) la eliminación del IVA a dichos productos, y 3) generar investigación y datos sobre la gestión menstrual en México.

"La menstruación es un proceso fisiológico que vivimos las mujeres, niñas, adolescentes por cerca de 40 años de nuestra vida. Es decir, más del 50% de la población de nuestro país requiere productos para gestionar la menstruación en un promedio de 3 a 5 días cada mes. La capacidad de acceder a productos para la gestión menstrual, así como el acceso a servicios de agua potable y a espacios adecuados para gestionar la menstruación de una forma segura, afecta la libertad para estudiar, trabajar y mantenerse saludable", explicó Martha Tagle.

La legisladora de MC definió que no tener al alcance productos para gestionar la menstruación, educación menstrual y reproductiva, así como, enfrentar obstáculos para acceder al agua y saneamiento, y a una atención médica especializada, aunado al estigma social alrededor de la menstruación, coloca a millones de mujeres en condición de pobreza menstrual.

Explicó que en promedio, una mujer gasta 720 pesos al año en toallas sanitarias, el equivalente al 5% del gasto de los hogares del decil más pobre del país. La situación de pobreza en la que viven 4 de cada 10 mujeres en México dificulta su acceso a una gestión menstrual digna. Las mujeres que viven en la pobreza gastan 2.5 veces más en productos de gestión menstrual que el 10% más rico de la población.