Intoxicación de menor fue por medicamentos de uso hospitalario

PUEBLA, Pue., febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Cinco de los seis menores de edad que se intoxicaron por comer tamales en el municipio poblano de Huachinango resultaron negativos a

, incluyendo barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos, informó hoy la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

del Estado.Una de las menores, quien también presentó síntomas de intoxicación alimentaria, resultó positivo cualitativo a barbitúricos, metadona y fentanilo, pero se debió –reportó el organismo- a que cuando fue internada se le administraron medicamentos de uso hospitalario para eldeEl caso de los menores intoxicados generó un, ello debido que diversos medios locales reportaron que se habían intoxicado por consumir tamales con fentanilo; en tanto, lasreportaron que una niña había dado positivo a dicha droga, pero no se especificó el porqué.En un comunicado de prensa, la fiscalía recordó que desde el sábado 14 de febrero inició unapor el delito de, ello tras el ingreso de seis menores de edad al Hospital General de Huauchinango por presunta intoxicación alimentaria.Detalló que a las 21:15 horas del mismo día, eladscrito a ladel Estado realizó la valoración a los seis menores de edad, incluyendo a una menor que se encontraba hospitalizada en la cama siete.La menor se encontraba orientada, con lenguaje coherente y congruente, recostada en cama y neurológicamente íntegra, con diagnóstico de, másA la menor que permaneció hospitalizada se le practicó prueba de antidoping, la cual –señaló la FGE- reportócualitativo a barbitúricos, metadona y fentanilo."Dicho resultado se atribuye a la estancia mayor a 10 horas en el hospital, periodo durante el cual se le administraron medicamentos de uso hospitalario para elde, lo que generó el positivo en la prueba", señaló el organismo.De manera paralela, se realizó el aseguramiento dey de orina tanto de los menores como de los adultos que consumieron los tamales.En ese sentido, se determinó que lospracticados a las muestras de orina resultaron negativos a, incluyendo barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos.En cuanto a las, la fiscalía informó que actualmente se encuentran en proceso de análisis especializado mediante cromatografía de líquidos acoplada a, debido a la complejidad de su composición, con el objetivo de determinar con precisión el posible origen de la intoxicación.De manera paralela, destacó que continúa con las, incluyendo entrevistas, análisis periciales y revisión de indicios, a fin de esclarecer los hechos yconforme a derecho.