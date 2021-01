Inversión del Metro en 2019 y 2020 es superior que en años pasados

La titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto, expuso que el presupuesto y la inversión en mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo no ha disminuido, y aseguró que entre 2019 y 2020 la inversión ha sido superior que en años anteriores.

"Quisiera presentar unos resultados que desmienten lo que se ha venido difundiendo de que el Metro no tiene mantenimiento ni tiene dinero y aquí podemos ver claramente que en el capítulo dos mil concerniente a materiales y suministros hemos tenido muchísimo más dinero en el 2019 y en el 2020 que en total suman el 58% más de lo que hubo en el 2018, así como la partida 2961 de refacciones donde tenemos 62% más presupuesto que en 2018", comentó.

Informó que, de 2018 a 2020, se han reducido el número de averías en 28%; los retrasos en 47%; los tiempos de espera en 55%; los delitos pasaron de reducción de 13.7 a 2.1 diarios; e incluso las quejas de los usuarios en 50%.

"Hemos trabajado todos muy fuerte para poder llegar a estos resultados y no son unos resultados de palabras, son unos resultados de fondo que involucran proyectos prioritarios que hemos llevado a cabo desde el día uno de la administración hasta estos momentos. Tuvimos un incidente muy grave y quiero decirles que eso no nos detiene para seguir adelante con nuestra modernización, tomamos este incidente para acelerar todo lo que estábamos haciendo", expuso.