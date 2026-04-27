Invertirán 190 mdp en renovar Búnker
Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) inició un proceso para remodelar y renovar las instalaciones del Búnker, el edificio que alberga las oficinas principales de la institución, en la colonia Doctores, el cual comenzó desde junio de 2025 y se prevé que siga hasta este año.
Para los trabajos se tiene destinada una inversión de al menos 190 millones 146 mil 560 pesos.
La FGJ comenzó las intervenciones en el Búnker en julio de 2025 con el reforzamiento y rehabilitación de la planta baja, para lo cual se contempló una inversión de 75 millones 148 mil 49 pesos y 14 centavos, de acuerdo con la información a una respuesta a una solicitud vía transparencia realizada por El Universal.
Los trabajos que comenzaron el año anterior contemplan el primer nivel del cuerpo uno del inmueble de la calle Digna Ochoa y Placido, número 56.
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La titular de la FGJ mencionó, en el Congreso de la CDMX para discutir el paquete económico del ejercicio fiscal 2026, que el mantenimiento al edificio principal de la institución busca mejorar el servicio y por la necesidad de atender riesgos en la infraestructura.
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