Investigan agresión a menor en escuela militarizada de Sonora

CAJEME, Son., abril 10 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía de Sonora informó que investiga la denuncia interpuesta por la madre de un menor de 17 años que fue víctima de una agresión física por parte de sus compañeros en el plantel educativo militarizado en el municipio de Cajeme.

Los hechos ocurrieron en Centro de Estudios de Educación Militarizada (Cedem), ubicado en la calle Morelos esquina con Otancahui, de Ciudad Obregón, el pasado día 7 de abril.

De acuerdo con la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) la madre recibió una llamada telefónica del padre del menor, quien le informó que su hijo había sido golpeado y amarrado con cinta canela en los pies por sus compañeros de escuela.

Al tener conocimiento de esto, la Fiscalía de Sonora inició las acciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Entre las medidas adoptadas se solicitó información a la escuela para determinar si existen protocolos de disciplina que justifiquen o regulen este tipo de conductas.

Se canalizó al menor a la Unidad de Atención a Víctimas para brindarle atención psicológica especializada y garantizar su bienestar emocional, además se realizó una certificación médica para documentar las lesiones físicas sufridas por el menor.

Se efectúan entrevistas a testigos presenciales, incluyendo compañeros de clase y personal docente, para recabar testimonios sobre los hechos.

También, se revisan videos proporcionados por la familia, en los cuales se observa a los estudiantes agrediendo al menor sin la intervención de maestros o autoridades escolares, toda vez que estos videos circularon en redes sociales.

La Fiscalía estatal reiteró su compromiso con la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como con la lucha contra cualquier forma de violencia en instituciones educativas.

Los padres de Óscar, el menor golpeado, denunciaron que su hijo fue castigado por no traer botas tácticas y que el plantel les pidió no denunciar ante las autoridades, pero advirtieron que no se quedarán callados.