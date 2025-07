Investigación del Gobierno de México sobre Orden de Aprehensión a Hernán Bermúdez Requena

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de darse a conocer la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante el mandato de Adán Augusto López, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que por parte del Gobierno de México no hay ninguna investigación contra el senador, y aclaró que ellos no protegen a nadie.

"No, no se ha iniciado de parte del gobierno, no se ha pedido ninguna investigación. Y que el Gabinete de Seguridad explique cómo es que esta persona esta siendo buscada y tiene una orden de aprehensión, y cómo fue este proceso".

Agregó: "Que se explique de manera transparente, sin problema".

Sheinbaum aclaró que las investigaciones las hacen las fiscalías, "el gobierno no coadyuva con la fiscalía en investigaciones, pero las fiscalías son quienes tiene la obligación de hacer la investigación".

"Nosotros no protegemos a nadie, de parte nuestra no hay ninguna acusación, si la fiscalía tuviera algo, pues que investigue, pero es muy importante que se conozca cómo fue este proceso hasta acusar a esta persona, y ya lo pueden informar", destacó.