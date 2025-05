Investigación de evasión fiscal en la industria textil

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que después de que se detectó que ocho empresas de la industria textil y del calzado engañaban al Gobierno para no pagar impuestos por importaciones, se iniciaron investigaciones en la Fiscalía General de la República (FGR), además que está en proceso de cancelación del registro de mil 62 molinos para la importación de acero.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 5 de mayo en Palacio Nacional, Ebrard presentó acciones para fortalecer el Plan México y así proteger la industria, producción y contenido nacional, así como los empleos.

Indicó que se hizo una revisión al programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) y se observaron las irregularidades de las ocho empresas del sector textil y calzado: "Estaban engañando al Gobierno de México, diciendo: `estoy importando textiles o calzado para después exportarlos´. Verificamos, checamos, vimos que no lo exportan, estaban mintiendo.

"Entonces, se les canceló a esas ocho empresas del programa, se congelaron sus cuentas y con apoyo de la Fiscalía General de la República estamos en investigación. Habían realizado importaciones por un total de 24 mil millones de pesos mintiendo al Gobierno", destacó.

Al destacar el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el secretario de Economía destacó que se congelaron las cuentas de las empresas porque "no nada más es ir a clausurar la empresa".

"Entonces, hay atrás un trabajo de meses, y aquí debo reconocer también el trabajo de Pablo Gómez y todo su equipo, que nos ha ayudado meses en buscar, determinar qué empresas, las ocho que dije, son 24 mil millones de pesos en un año, mintiéndole al Gobierno, evadiendo al fisco, provocando pérdida de empleo sobre la industria textil y del calzado.

"Y en ello el fiscal general, en particular, el doctor Gertz, ha tenido interés de apoyarnos y orientarnos en todas las medidas que hemos tomado, qué procede, qué no procede, qué es delito federal, qué no es delito federal", resaltó.

También reconoció el trabajo de Rafael Mollinedo al frente de la Agencia de Aduanas.

"¿Por qué delitos entró la Fiscalía?", se le preguntó a Ebrard.

"La Fiscalía ha sido, como decía yo, ha acompañado toda esta estrategia y nos ha sido como un gran asesor nuestro y ahora están haciendo investigaciones. Vamos a ver en qué resultan las cosas, porque el primer paso es, cancelas la empresa, pero después la pregunta es, bueno, ¿Quién se beneficia de todo esto? Estos 24 mil millones ¿Quiénes son los beneficiarios?, ¿Qué delitos puede haber? No me quiero adelantar, seguramente vamos a encontrar delitos graves", respondió.

También informó que está en proceso de cancelación del registro de mil 62 molinos para la importación de acero, ante inconsistencias, irregularidades "o de plano no existen".

"Y entonces vamos a hacer un proceso de cancelación y desincorporación; así se llaman esos registros, vamos a quitar mil 62 registros de molinos. Eso significa la mitad de los molinos que han sido presentados por empresas", puntualizó.

"Vamos a evitar que el importador use registros apócrifos para importar acero. Vamos a reducir la evasión arancelaria, porque no pagan impuestos tampoco; es decir, pagan impuestos menores o tienen beneficios. Entonces vamos a reducir la evasión y vamos a fortalecer el comercio, vamos a evitar la triangulación del acero", añadió. Con esta acción, resaltó Ebrard, el productor nacional tiene condiciones justas de competencia.

"En el tema del acero, ¿China está entre los que está presentando irregularidades?", se le cuestionó.

"Sí y también Estados Unidos", dijo.

Destacó que también se van a ajustar los precios de referencia: "Funcionan para varios rubros, pero se van a ampliar también a lo que son artículos deportivos, papel, cartón y otras actividades".

Detalló que estos precios se van a ajustar para evitar la evasión de impuestos y desde luego proteger a las empresas y al empleo en México.