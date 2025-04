Descontento de fotógrafos por reapertura del parque Bicentenario

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Axel, Marlo, Yair, alumnos de la FES Aragón y excompañeros de Miguel Ángel Rojas y Citlalli Berenice Rivera, quienes perdieron la vida el pasado sábado 5 de abril durante el Festival Axe Ceremonia, expresaron su descontento tras la reapertura del Parque Bicentenario.

"Aún no debería de estar abierto, aún no terminan las investigaciones, aún no hay detenidos y no hay alguien pagando por esto. Es como si dijeran que el show debe continuar a pesar de lo que pasó", expresó Axel a las afueras del Parque Bicentenario.

Los tres, acudieron a la entrada principal del parque a realizar un trabajo fotográfico en denuncia por la reapertura del recinto y la falta de justicia por el caso de la muerte de los jóvenes.

"Me parece horrible que esto ya esté abierto pese a que no tiene ni un mes desde que los dos compañeros fallecieron. Sus familias deben de estar devastadas; no hay nombres, no hay detenidos (...) puede sonar muy mal, pero como ya pasó de moda, a nadie le importa", opinó Marlo.

La tarde de ayer martes, los sellos de suspensión de actividades fueron retirados de las entradas del parque y a partir de esta mañana, se volvió a dar acceso a visitantes a una parte del lugar, mientras que el resto del espacio aún se encuentra cerrado por los trabajos de desmontaje del festival.

"Ellos murieron en el cumplimiento de su trabajo, pero antes de ser periodistas, eran personas, eran hermanos, eran hijos, eran amigos y es muy triste que poca gente esté aún al tanto del caso", expresó Yair.

Los tres jóvenes, acompañados de un grupo más numeroso de estudiantes de la FES Aragón, tomaron fotos y videos del altar colocado en nombre de las víctimas, mismo que ya luce abandonado, con flores secas, veladoras derretidas y fotografías rotas mientras que las personas pasaban a un lado de este para ingresar al Parque Bicentenario.