Investigan a otros 6 funcionarios de Fayad por estafa

PACHUCA, Hgo., febrero 1 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría de Justicia de Hidalgo extendió las investigaciones por la "Estafa siniestra" de Hidalgo, a seis exfuncionarios más de la administración pasada, entre secretarios y subsecretarios, además se han recuperado 100 millones de pesos.

Lo anterior fue señalado por el encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia Santiago Nieto Castillo, quien aseveró que se mantienen las investigaciones en torno a este delito, que suma 840 millones de pesos defraudados al erario por una red de corrupción que involucra a 13 alcaldes y al momento por lo menos seis secretarios y subsecretarios de la administración de Omar Fayad.

Señaló que de estos 13 ediles, ocho ya se encuentran vinculados a proceso, algunos con prisión preventiva justificada, "varios alcaldes han aportado información que involucra a servidores de la administración anterior, ese es el siguiente paso de la estafa".

Precisó que se trata de exfuncionarios de primer nivel, sin embargo, debido a las investigaciones no se puede revelar su identidad.

Así también destacó que dentro de las acciones que se realizan por este fraude en el que incurrieron los ediles a través de la falta de aplicación de recursos federales se ha recuperado ya 100 millones de pesos.

---Se detectaron 13 presidentes municipales involucrados en desvíos de recursos

En la llamada estafa hidalguense o estafa siniestra, 13 presidentes municipales de diversos partidos políticos incluido Morena, incurrieron en un desvío de recursos luego de qué no aplicarán el presupuesto extraordinario que se les otorgó.

El pasado 24 de enero el pleno del Congreso del estado aprobó con 25 de 26 votos a favor, los dictámenes correspondientes a la suspensión de sus cargos de los presidentes municipales de Tlahuelilpan José Alfredo "N" y Pisaflores Luis Francisco "N", quienes también están vinculados con este delito.

El edil José Alfredo "N" se encuentra vinculado a proceso por su probable autoría en la comisión de delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones en agravio de la administración pública.

En este caso el alcalde cuenta con la medida cautelar de suspensión temporal del cargo de presidente municipal. En el caso de Luis Francisco "N", también fue vinculado a proceso por los mismos delitos.

En prisión se encuentran los presidentes municipales de Yahualica y Epazoyucan, mientras que están prófugos los ex ediles de Nopala y Huazalingo.