Investigan a padres por muerte de la bebé Kimberly en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado amplió la investigación a todos los adultos involucrados en el cuidado de la niña Kimberly "N", de solo once meses de nacida, la cual murió a causa de una anemia aguda, producto de falta de alimentación, para fincar responsabilidades en el descuido de la menor.

Sara Bruna Quiñones Estrada, titular del Órgano Autónomo de Justicia, dijo que tanto la madre de la niña de nombre Aurora "N", como el padre, cuya identidad se reserva, están sujetos a la investigación sobre este caso que tuvo lugar en la colonia 10 de mayo, de la ciudad de Guamúchil, en Salvador Alvarado.

Comentó que la primera versión que se dio es que la madre de la pequeña le dio una tortilla de harina para que comiera y en un descuido de esta, la pequeña Kimberly se ahogó, por lo que solicitó la presencia de los paramédicos, los cuales certificaron que al presentarse esta ya no tenía signos vitales.

Los estudios que se le practicaron arrojaron que la pequeña padecía una anemia aguda producto de una buena alimentación, por lo que las investigaciones abiertas contemplan la responsabilidad del padre, la madre y cualquier otro adulto que tuvo bajo su cuidado a la pequeña víctima.

Como antecedentes del cuidado de los menores de edad, se conoce que el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal ha tenido que intervenir en varias ocasiones, por denuncias de malos tratos y descuido de la madre de la pequeña.

A raíz de la muerte de Kimberly "N" el DIF municipal procedió a tomar en resguardo al hermano de la víctima de solo un año y diez meses, ante las sospechas que este no es bien atendido.