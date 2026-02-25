Investigan a policías de 38 municipios
ECUANDUREO, Mich.- El director de la Policía Municipal de Ecuandureo, Michoacán, Jorge Andrés "N", y 10 elementos de esa corporación fueron detenidos por presuntamente trabajar para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Pero no serían los únicos. Al menos 38 corporaciones municipales de esta entidad tendrían vínculos con ese grupo delictivo y muchas de ellas están ya bajo investigación, de acuerdo con el gobierno estatal y fuentes federales de seguridad.
Las detenciones
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó ayer que sus agentes detuvieron a dos vehículos con hombres armados y encapuchados que no portaban insignias de alguna corporación.
Uno de ellos se presentó como Jorge Andrés "N", director de Seguridad Pública Municipal, y el resto solamente como policías municipales.
Al ser revisados, se les encontraron droga, insignias del Cártel Jalisco Nueva Generación y diferentes teléfonos celulares en los que tenían un grupo de WhatsApp a través del cual filtraban información operativa de recorridos y movilización de fuerzas estatales y federales a la organización criminal.
