Investigan asesinato de 7 personas en Perote, Veracruz

XALAPA, Ver., junio 8 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que se inició una investigación por el asesinato de siete personas en el municipio de Perote y criticó a los medios de comunicación porque buscan "titular con sangre".

En entrevista, el mandatario morenista aseguró que darán con los responsables del crimen de una familia ocurrido en los primeros minutos de este jueves en esa región cercana a la ciudad de Xalapa, capital del estado.

García Jiménez indicó que ya tienen algunos indicios desde la noche de este miércoles, además se implementó un operativo.

"No tengan duda, vamos a dar con los responsables. Dejen que avancen las investigaciones, la fiscal va a estar en esto y vamos a dar con los responsables", afirmó.

Sin embargo, lamentó que los medios de comunicación sean amarillistas y que jamás reporten de detenciones de responsables de hechos delictivos.

"Algunos quieren ver sangre. Estamos investigando sobre este hecho, vamos a dar con los responsables, yo sé que algunos quieren titular con sangre cuando hay muertos. El amarillismo siempre prevalece en estos casos, pero cuando resolvemos el asunto y damos con los responsables, ya no dicen nada. Está el caso de Poza Rica", expresó.

Como ejemplo puso que se difundieron profundamente hechos de violencia ocurridos en el municipio de Poza Rica, en el norte del estado, pero no sé dio a conocer las docenas de detenciones.