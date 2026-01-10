Investigan en Veracruz asesinato de reportero

VERACRUZ, Ver.- La fiscal General del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. informó que no se descarta ninguna línea de investigación por el asesinato del reportero de nota roja, Carlos Ramírez Castro, quien fue atacado a tiros la tarde de ayer jueves en el municipio de Poza Rica.

"La Fiscalía General del Estado precisa que no se descarta ninguna línea de investigación y que las indagatorias se desarrollan con apego a la legalidad, al debido proceso y al respeto de los derechos humanos", dijo.

En conferencia de prensa, precisó que a través de la Fiscalía Regional Tuxpan se inició una carpeta de investigación tras el crimen ocurrido en la colonia Cazones de dicho municipio del norte de Veracruz.

Se comisionaron a fiscales, personal pericial y de la Policía Ministerial para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios necesarios para el esclarecimiento del caso".

A la par, se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Contra la Libertad de Expresión, por lo que personal de la misma se trasladó al lugar de los hechos para dar seguimiento a las investigaciones.