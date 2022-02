Investigan muerte de nueve delfines en playas de Guasave

CULIACÁN, Sin., febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La aparición de nueve delfines muertos en las playas de Guasave, en un lapso de una semana, implica la necesidad que diversas instancias federales y el área de Ecología municipal sumen esfuerzos para investigar las causas de esta mortandad, puesto que en años anteriores este mismo fenómeno se ha presentado con diversas especies marinas.

En el mes de octubre del 2015, la Procuraduría de Protección al Ambiente documentó que un total de treinta y seis mamíferos marinos fueron localizados muertos, en varios puntos de la bahía de Santa María, en la jurisdicción del municipio de Angostura.

Los animales muertos, los cuales fueron arrojados por la marea en zonas como la Isla de Altamura, fueron veintiún delfines, once tortugas y cuatro lobos marinos, por lo que se documentó su varamiento, se tomó muestras de condiciones climáticas y rastros de lesiones.

Idelfonso Castro Castro, Coordinador de Protección Civil de Guasave señalo que este nuevo fenómeno que se vuelve a presentar, con un total de nueve delfines muertos en playas, cuyos cuerpos estaban en proceso de descomposición han generado dudas y polémicas, sobre el posible origen de su mortandad.

Citó que el jueves pasado, en dos puntos distintos de las playas de Guasave se encontraron los últimos dos mamíferos marinos, se trata de un macho juvenil de dos metros 20 centímetros de longitud y una hembra de dos metros, por lo que urge conocer las causas de sus muertes.

El funcionario municipal recordó que días antes, en las mismas costas, a tres kilómetros y medio de las playas turísticas de las Glorias, se descubrió el cuerpo en proceso de descomposición de una ballena, de casi ocho toneladas, la cual no pudo ser trasladada a otro sitió para su sepultura.

Subrayó que no se puede especular con las posibles causas de esta nueva mortandad en las playas, puesto que han surgido versiones que lo asocian con la presencia de barcos sardineros que operan en mar abierto.