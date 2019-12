Investigan video donde marinos se mofan de performance feminista

La Secretaría de Marina (Semar) reprobó "tajantemente" el video que circula en redes sociales, en donde dos presuntos marinos aparecen bailando (parodiando) la canción "Un violador en tu camino", que se hizo viral en Chile, y aseguró que los actos cometidos por el personal naval no representan una postura institucional.

Mediante un comunicado, la Semar señaló que ya realiza las investigaciones correspondientes para determinar la identidad de los presuntos elementos navales y las acciones pertinentes a fin de determinar la situación y, de así determinarse, proceder conforme a las leyes y reglamentos vigentes.

La Marina aseguró que es una institución comprometida con el estricto respeto a los Derechos Humanos y en la que día a día se trabaja en materia de igualdad laboral y no discriminación, siendo reconocida mediante la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y No Discriminación.

Por tal motivo, indicó, realiza acciones de capacitación en los temas antes citados, a fin de que el personal naval, desde almirantes hasta marineros, hagan conciencia de la importancia de mantener un ambiente de respeto.

"Es por lo anterior, que esta institución reprueba tajantemente este tipo de hechos, por lo que, en el caso de comprobarse la participación del personal naval, no tolerará ni solapará actitudes que fomenten la violencia y discriminación, ya que en la Armada de México se instruye al personal con los más altos valores de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo, Para Servir a México", indicó.