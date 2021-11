Invité a López-Gatell a Washington porque ha resistido los embates: AMLO

Al descartar la salida de Jorge Alcocer de la Secretaría de Salud porque "fue un rumor", el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló por qué Hugo López-Gatell lo acompañó a Washington al encuentro con el mandatario estadounidense Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que invitó a López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a Washington porque es el responsable del plan contra la pandemia de Covid-19 en México y porque ha resistido "todos los embates".

"Para reconocerle por su trabajo y por la forma en que ha resistido todos los embates, ¡porque cuidado que lo han atacado eh! Ahí van entre los primeros lugares. Entonces lo invité por eso, también, porque les produce mucho enojo a los reaccionarios, a los del bloque conservador y a veces hay que, pues, no olvidar el sentido del humor. Hay que estar alegre, sin burlarse.

"Nada más es: tengan para que aprendan, pero suave, con cuidado, no testerearlos mucho", expresó el Presidente.

Al manifestar que "estamos muy contentos y muy satisfechos con su desempeño", el presidente López Obrador aseguró que solo fue un rumor la supuesta renuncia de Jorge Alcocer al frente de la Secretaría de Salud, pues destacó que el secretario es un hombre honesto, sabio, recto y honesto.

"¿Cómo lo vamos a cambiar?", cuestionó.

López Obrador señaló que Alcocer es Premio Nacional de Ciencias y que considera que no ha habido un secretario con esas características al frente de la dependencia de Salud.

"Fue un rumor, nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos por el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de salud así, quizá antes, pero que yo recuerde no.

"(Jorge Alcocer es) Premio Nacional de Ciencia, pero sobre todo, una gente muy humana, honesto, imagínense ¿cómo lo vamos a cambiar?", dijo.