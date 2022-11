IPN cuenta con 52.8 mdp para crear el Laboratorio Nacional de Vacunas

A-AA+

TOLUCA, Méx., noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- Tras reconocer que suman casi 90 mil estudiantes mexiquenses que estudian en Instituto Politécnico Nacional (IPN), el director General Arturo Reyes Sandoval indicó que cuentan en un inicio con 52.8 millones de pesos para crear el Laboratorio Nacional de Vacunas, que tiene el objetivo de tener respuestas oportunas ante futuras epidemias de enfermedades que ya están circulando y que son susceptibles de ser prevenidas mediante vacunas.

Tras acudir a la Legislatura mexiquense para que esta institución educativa recibiera un homenaje a la trascendencia historia y social, además de ser inscrito con letras doradas en los Muros de Honor del recinto legislativo, el titular admitió que si bien tienen el presupuesto mencionado para el funcionamiento del Laboratorio mencionado, proveniente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aún hace falta la captación de un mayor número de recursos.

Lo anterior, pues el objetivo es tener respuesta hacia futuras epidemias o enfermedades, que pueden ser prevenidas con una vacuna y recordó que los investigadores saben de antemano que la captación de otras inversiones depende de ellos mismos, por lo que el proceso de internacionalización es muy importante.

Dijo que la gestión de más dinero va desde el propio Conacyt o instancias extranjeras, "es por ello que el proceso de nacionalización es importantísimo, lo que estamos tratando de promover en el IPN, que nuestros científicos tengan acceso a fondos internacionales, que permiten participar en proyectos de mayor escala, de importancia global, como es el calentamiento global o una pandemia".

Apuntó que esos fondos son muy generosos en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y por ello los mismos investigadores con la propia plataforma que forma parte del laboratorio, tienen estas opciones, además de acudir para visitar dichos lugares y exponer el trabajo.

"México ya no se puede quedar atrás, debemos aprender la lección actual de la pandemia en la que nosotros no pudimos responder con el desarrollo oportuno de una vacuna. Durante muchos años fuimos líderes en la producción de vacunas, incluso exportamos a Centro América al Caribe y debemos recobrar esa posibilidad", agregó.

Asimismo, cuestionado sobre si sería bueno para el IPN que el Congreso mexiquense le destine un porcentaje del presupuesto, señaló que no estaría mal si los diputados le destinan un recurso especial para esta institución de educación superior y media superior, que tiene sedes en la entidad, por ejemplo en Tecámac en donde las instalaciones cuentan hasta con un helipuerto.