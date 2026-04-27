IPN monitorea el sargazo en Caribe
Ciudad de México.- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) instaló una cuarta estación de sensores para monitorear el sargazo en Quintana Roo, en el Caribe mexicano, como parte de una red que busca medir los gases generados por la descomposición de esta alga y anticipar riesgos para la salud.
De acuerdo con un comunicado difundido este domingo por la institución pública, la nueva estación quedó ubicada en Playa del Carmen y se suma a las colocadas en Cancún, específicamente en Punta Nizuc, Akumal y Mahahual, puntos considerados críticos por el arribo recurrente de sargazo.
Norma Patricia Muñoz Sevilla, especialista del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) del IPN explicó que el objetivo es contar con un sistema de alerta temprana que mida niveles de amoniaco y ácido sulfhídrico producidos durante la descomposición del alga, para informar a autoridades y población sobre riesgos en playas y facilitar decisiones preventivas, como restringir el acceso a algunas zonas.
"La exposición prolongada puede representar un riesgo mayor, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones respiratorias preexistentes, lo que subraya la urgencia de contar con mecanismos de monitoreo", señaló.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
FGR procesa a José Luis N por trata de personas y explotación sexual
EFE
La investigación señala que José Luis N explotó sexualmente a una víctima en varios estados mexicanos y en Houston desde 2017.
EU advierte sobre políticos mexicanos ligados al crimen organizado
El Universal
Funcionarios de Morena han sido afectados por revocación de visas en medio de investigaciones.
Valle de México registra seis contingencias por ozono en 2026
El Universal
La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha impuesto restricciones como el Doble Hoy No Circula para mitigar la contaminación por ozono.