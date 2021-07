IPN se deslinda del estudio sobre el socavón de Puebla

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) descartó tener un vínculo oficial con el estudio difundido por el Gobierno estatal sobre el socavón que se formó en la comunidad Santa María Zacatepec, en Puebla.

Fue el día de ayer cuando el Gobierno de Puebla compartió el documento: «Proyecto de investigación geocientífica prospectiva de un reciente socavón en Santa María Zacatepec, Puebla, México», el cual cuenta con logotipos del IPN.

En dicho documento, se señaló que dentro del socavón de Puebla no hay agua residual ni sulfurosa, sino agua potable que podría consumirse por los seres humanos.

Asimismo, en los resultados que se presentaron por medio del estudio, supuestamente se habría demostrado que no existe peligro al no haber contacto con rocas carbonatadas o no tener relación con el agua sulfurosa del municipio de Juan C. Bonilla, pues tiene una temperatura de 28°C.

Además, en la investigación se argumentó que la intensiva extracción del agua, el tipo de sedimentos naturales y los elementos climáticos, son las tres causas que provocaron el socavón en la comunidad Santa María Zacatepec.

Otro hallazgo fue que el nivel del punto donde se ha extraído el agua durante los últimos 15 años disminuyó ocho metros.

Sin embargo, este viernes, el Instituto Politécnico Nacional informó que no tiene ningún vinculo oficial con los estudios realizados para investigar las causas del socavón en Puebla.

Asimismo, reiteró que dicho documento no fue elaborado oficialmente por la institución. Además, aseguró que no existe una colaboración formal con las autoridades encargadas del tema.