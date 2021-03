Irresponsable culpar a medios por errores personales: Sergio Mayer

El diputado por Morena y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer Bretón, afirmó que propondrá ante la Cámara de Diputados una comparecencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell por el mal manejo de la pandemia de Covid-19.

A través de Twitter, Mayer Bretón acusó de irresponsable a López-Gatell de culpar a los medios de comunicación por errores personales y del mal manejo de la pandemia.

"Tus justificaciones dejan mucho que desear. Propondré una comparecencia en @MX_Diputados", respondió al subsecretario luego de que circularan en redes fotografías de él paseando por calles de la Condesa.

En su reaparición de este miércoles en la conferencia sobre Covid-19 en México, el subsecretario fue cuestionado por unas fotografías que circularon en redes sociales, de él acompañado de una mujer en calles de la colonia Condesa, de la Ciudad de México, el funcionario no negó ni afirmó que se tratara de él, solo aprovechó para criticar a los medios de comunicación e hizo hincapié en que ya no tiene esperanza de que éstos modifiquen la manera en que informan a la sociedad.

"Esto hace referencia a la lamentable realidad de tener medios de comunicación, sobre todo los corporativos, que durante toda la epidemia y dudo que cambien de actitud, han buscado sacar notoriedad por razones en algunos casos de lucro, seguramente es más lucrativo sacar noticias de ese tipo. Sigo esperanzado en que estos grupos que son dueños de los medios de comunicación, los columnistas que viven de parte del morbo, de la intriga y tienen un nivel bajo en términos de calidad periodística ojalá suban el nivel, pero no tengo muchas esperanzas a estas alturas", expresó.

Aunque el subsecretario no rechazó ser quien aparece en dichas fotografías, aseguró que los medios de comunicación basan su información en "el chisme, en la especulación, pocas personas en el país se dejan engañar por estas cosas, pero es parte del paisaje público".

Reaparece de manera virtual López-Gatell en conferencia

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reapareció en la conferencia vespertina sobre Covid-19 en México de manera virtual, afirmó que se realizó una prueba de PCR que dio positivo de nuevo, por lo que todavía no se reincorporará a actividades presenciales, sin embargo, en redes sociales circularon fotografías de él paseando en calles de la CDMX.

"Me incorporo hoy, saludo a los reporteros que están en Palacio Nacional, después de 19 días, lo comentó como lo dijeron el doctor Alomía, el doctor López Ridaura y el doctor Ricardo Cortés; ya estoy completamente recuperado, me siento con ánimo, con entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra Covid", dijo.

El funcionario resaltó que el día de hoy asistió al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para realizarse una prueba Covid y comprobar si la falta de sintomatología indica que ya es negativo al virus, pero el resultado fue positivo, por lo que aún no se reintegrará a las actividades presenciales.

"Hoy me hice la prueba, estoy monitoreando la transición de positivo a negativo, se hizo la prueba en el INDRE di positivo, lo que significa que tengo una carga viral lo suficiente alta para ser contagioso y aunque tengo el alta médica no tengo la epidemiológica, por ello no podré reincorporarme a las actividades normales, pero sí, por la vía virtual y unos días más por esta vía y esperando que pase a ser negativo y me pueda incorporar a las actividades presenciales".