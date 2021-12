Irrumpen develación de monumento alusivo a represión policial en Cancún

CANCÚN, QR., diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Víctimas de la represión policiaca del 9 de noviembre de 2020 (9N) en Cancún, irrumpieron hoy en el evento de develación del memorial colocado por el gobierno municipal para cumplir –a destiempo– con uno de los puntos de la recomendación dirigida por la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHEQROO) a la alcaldesa "Mara" Lezama, quien esta noche se ausentó del acto.

El pretendido "monumento" es una placa metálica escondida dentro de una de las jardineras de Plaza de la Reforma. Fue colocada casi a ras de suelo a un costado del Palacio municipal, con una escueta leyenda que dice: "En memoria de las víctimas directas e indirectas del 9 de nov. de 2020", a la cual le colocaron una N, fusionada con un 9.

Además, las ahora sobrevivientes de aquel ataque, anunciaron que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) –que lleva su caso– presentaron hoy mismo un amparo indirecto emergente, en contra de la develación del memorial, al ser un acto unilateral, que excluye a las víctimas de la medida de reparación a satisfacción y violenta ese derecho.

Frente a la estructura, apenas visible, la secretaría general del ayuntamiento de Benito Juárez, Flor Ruíz, junto con funcionarios del ayuntamiento y Armando Mendoza Rubio, segundo visitador general de la Comisión de Derechos Humanos, estaban a la espera de las víctimas, invitadas anoche mediante un mail que les hizo saber de que develaría el "monumento".

Cerca de las 19:30 horas, en fila, con megáfono en mano, pancartas y lonas, integrantes del colectivo de Víctimas del 9N irrumpieron para reprobar la actuación del gobierno municipal, cuestionar la ausencia de la alcaldesa, condenar "la simulación" del acto, desconocer el memorial como parte de la reparación de los daños y acusar a las autoridades de seguirles revictimizando.

"Queremos acciones, no más simulaciones", exclamaron mujeres, desfilando frente a la encargada de la política interna de la comuna, cruzada de brazos, quien les miraba, fulminante, mientras Julio Durán –funcionario municipal– se acercaba a ella completamente descompuesto para susurrarle algo intentendible.

El regidor que preside la Comisión de Desarrollo Social, Participación Ciudadana y Derechos, observaba la escena, mientras personal de Derechos Humanos y de Comunicación Social del gobierno, videogrababan el discurso de las víctimas.

"Estamos desconociendo este monumento, entre comillas, porque una vez más no se tomó la opinión de las víctimas. Una reparación integral no se debe hacer sin opinión de las víctimas. No sé a qué está jugando el ayuntamiento de Benito Juárez, pero cada vez que nos violenten nuestros derechos nos vamos a presentar. Cada que simulen acciones, nos vamos a presentar", advirtió al megáfono, Wendy Galarza.

La joven recibió dos balazos la noche del 9N, en la misma plaza en donde hace un año policías abrieron fuego en contra de una multitud ciudadana que se manifestaba pacíficamente en contra del feminicidio de Bianca Alejandrina, Alexis. Con ella, estaba María, víctima de tortura sexual, dentro del propio Palacio municipal.

"Aquí donde tienen fiesta y simulación, aquí nos dispararon, aquí nos abusaron sexualmente, nos torturaron", continuó Galarza, para luego desplazarse nuevamente, con sus compañeras, hasta donde –casi oculto– se encuentra el memorial.

"Desconocemos el monumento del 9N", reiteraron, de cara a al visitador de Derechos Humanos y a Flor Ruíz, quienes escuchaban sus reproches y cuestionamientos sin moverse un ápice.

"¿Qué onda? ¿Qué necesitan de nosotras? Ya nos acercamos, ya las víctimas nos acercamos con otras organizaciones que sí escuchan. ¿Qué necesitan? ¿Dónde está la señora ´Mara´ Lezama? Hablamos con ella hace un mes y quedamos de entregar los puntos que las víctimas queríamos, a mi regreso. ¿En dónde está?", cuestionó Galarza.

La joven les dijo que si lo que deseaban eran provocarlas para destruir el monumento y exhibirlas como "las violentas", no les darían ese gusto, pero les harían pagar a tortura, la violencia y la revictimización que han sufrido desde aquella noche.

Sin darles una sola respuesta, sin dirigirse a ellas, Flor Ruíz comenzó a dar lectura al escrito con motivo de la develación del monumento. Su voz quedó ahogada entre las consignas de las víctimas que la rodearon con banderas y lonas del 9N.

Aquello no duró ni cinco minutos. La funcionaria se retiró –molesta– seguida por funcionarias municipales, sin dar mayor explicación a las víctimas.

Cuestionada por la prensa, respondió que se había dado cumplimiento al octavo punto de la recomendación que solicitaba la colocación y develación de un monumento; negó que estuviera oculto, puesto que se ubica dentro de la explanada en donde se dieron los hechos y consideró que su contenido es suficiente pues es alusivo a lo ocurrido.

Ruiz incluso dijo que la estructura contiene la "A" de Alexis, motivo de la manifestación reprimida aquella noche.

Sobre el nimio contenido de la placa, argumentó que la recomendación no especifica su contenido, salvo que sea "alusivo" a los hechos y víctimas.

Cuestionada sobre la ausencia de la alcaldesa, respondió que la edil se encuentra en la Ciudad de México. Al escucharla, las víctimas expresaron que su presencia en la capital del país se debe "a que está haciendo campaña", toda vez que es una de las aspirantes a ser candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para la gubernatura del estado en 2022.

A pregunta expresa, respondió que el cumplimiento de la recomendación debe determinarlo la CDHQROO.

Armando Mendoza, segundo visitador general del organismo, ahí presente, manifestó al ser cuestionado que, hasta junio, la recomendación no estaba cumplida en su totalidad, razón por la cual la turnaron al Congreso del estado, que tendrá que determinar lo que procede.

Sin embargo, subrayó en reiteradas ocasiones que para el organismo, la recomendación se cumple hasta que las víctimas así lo establecen y quedan conformes, mas aun tratándose del monumento, que entra dentro de las medidas clasificadas como de "satisfacción".