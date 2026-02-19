logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Iztapalapa recibe certificado de Unesco

Por El Universal

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Iztapalapa recibe certificado de Unesco

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, encabezaron la entrega del certificado que reconoce a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de Unesco.

Ante pobladores de los ocho barrios de Iztapalapa, Brugada Molina afirmó que esta representación no depende del gobierno ni de instituciones burocráticas o de la Iglesia, sino que le pertenece al pueblo, que la organiza, la transmite y la vive.

"Es un ejemplo extraordinario de organización comunitaria y de identidad cultural, porque a veces se piensa que esta representación es financiada por tal o cual, no; ellos mantienen por sí mismos de manera autogestiva, así que hoy decimos: ¡Que viva la representación que ha mantenido el pueblo de Iztapalapa como una tradición viva!", expresó la jefa de Gobierno.

La alcaldesa Aleida Alavez dijo que el reconocimiento representa un honor, pero también conlleva una responsabilidad, pues el cuidado de esta tradición es una obligación ante el mundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, resaltó que esta inscripción está acompañada por un "sólido plan de salvaguardia" que el Estado mexicano se compromete a implementar con responsabilidad, continuidad y en estrecha colaboración con la comunidad.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Diputados aprueban reforma para perseguir abuso sexual de oficio
    Diputados aprueban reforma para perseguir abuso sexual de oficio

    Diputados aprueban reforma para perseguir abuso sexual de oficio

    SLP

    El Universal

    La reforma amplía la definición de abuso sexual y establece persecución de oficio en todo el país.

    UNESCO reconoce la Pasión de Cristo en Iztapalapa: entrega de certificado oficial
    UNESCO reconoce la Pasión de Cristo en Iztapalapa: entrega de certificado oficial

    UNESCO reconoce la Pasión de Cristo en Iztapalapa: entrega de certificado oficial

    SLP

    El Universal

    El reconocimiento destaca la organización comunitaria y la identidad cultural de los ocho barrios de Iztapalapa.

    IMSS y AMIIF piden registro nacional para enfermedades raras
    IMSS y AMIIF piden registro nacional para enfermedades raras

    IMSS y AMIIF piden registro nacional para enfermedades raras

    SLP

    El Universal

    Se estima que 8 millones de mexicanos padecen enfermedades raras sin registro confiable.

    Agentes aduanales ajustan estatutos y crean comité de autorregulación
    Agentes aduanales ajustan estatutos y crean comité de autorregulación

    Agentes aduanales ajustan estatutos y crean comité de autorregulación

    SLP

    El Universal

    La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales elevó estándares éticos y técnicos para prevenir operaciones simuladas.