Iztapalapa recibe certificado de Unesco

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, encabezaron la entrega del certificado que reconoce a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de Unesco.

Ante pobladores de los ocho barrios de Iztapalapa, Brugada Molina afirmó que esta representación no depende del gobierno ni de instituciones burocráticas o de la Iglesia, sino que le pertenece al pueblo, que la organiza, la transmite y la vive.

"Es un ejemplo extraordinario de organización comunitaria y de identidad cultural, porque a veces se piensa que esta representación es financiada por tal o cual, no; ellos mantienen por sí mismos de manera autogestiva, así que hoy decimos: ¡Que viva la representación que ha mantenido el pueblo de Iztapalapa como una tradición viva!", expresó la jefa de Gobierno.

La alcaldesa Aleida Alavez dijo que el reconocimiento representa un honor, pero también conlleva una responsabilidad, pues el cuidado de esta tradición es una obligación ante el mundo.

El representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, resaltó que esta inscripción está acompañada por un "sólido plan de salvaguardia" que el Estado mexicano se compromete a implementar con responsabilidad, continuidad y en estrecha colaboración con la comunidad.