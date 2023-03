Jalisco aprueba hasta 15 años de prisión por ataques con ácido

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Esta tarde de martes el Congreso de Jalisco aprobó reformas para que quien agreda a alguna mujer con ácido o alguna sustancia corrosiva, tóxica o inflamable, sea castigado con penas que van de los 2 a los 15 años de prisión.

Las reformas propuestas en mayo de 2022 por la diputada emecista Dolores López Jara fueron aprobadas por el pleno para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal del Estado.

"Se trata de que los ataques con sustancias corrosivas puedan ser un delito independiente, que se castiguen por separado, no como lesiones simples o agravadas. Quien hace este tipo de agresiones es bajo una conducta sumamente premeditada, va y compra algo para dañar, no sólo es agresión física, sino que busca ejercer un daño permanente", señaló la autora de la iniciativa durante la discusión de ésta.

Así, cuando el ataque se cometa por razones de género y entre el agresor y la víctima exista o haya existido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil, concubinato, noviazgo o cualquier tipo de relación sea de convivencia, laboral o docente, la pena se aumentará hasta un tercio.

Hasta antes de la aprobación de dicha iniciativa, en Jalisco este tipo de agresiones se clasificaban como lesiones en general que tardan menos de 15 días en sanar, por lo que no eran procesadas penalmente o se subestimaban los hechos y eran catalogados como conductas no graves.