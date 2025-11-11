logo pulso
Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Jalisco desplegará operativos en frontera con Michoacán

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, coordina acciones de seguridad en límites con Michoacán

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 07:13 p.m.
Jalisco desplegará operativos en frontera con Michoacán

GUADALAJARA, Jal., noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de Jalisco desplegará operativos coordinados con las fuerzas federales en los límites con Michoacán para evitar que los delincuentes migren a la entidad ante la implementación del llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

"Claro que tenemos un efecto cucaracha al hacer este operativo Michoacán, somos vecinos y tenemos que blindar nuestras fronteras con Michoacán y los demás estados, por eso en el propio informe lo anuncié, ya lo estamos trabajando con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano", señaló el gobernador del estado, Pablo Lemus.

Explicó que la decisión se tomó desde la semana pasada durante la junta de seguridad estatal tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

"Esta situación fue ya tratada en la junta de seguridad estatal del martes pasado. Ya había ocurrido este lamentable asesinato del alcalde Carlos Manzo, y esto derivó en que nosotros también hiciéramos un reforzamiento de las fronteras", dijo.

Lemus señaló que las acciones en la frontera con Michoacán se harán en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, por lo que el próximo sábado aprovechará la visita del secretario de la Defensa Nacional, el General Ricardo Trevilla Trejo, durante el aniversario del Colegio del Aire, para hablar al respecto.

El mandatario reconoció que no conoce a profundidad el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, pero consideró que la política de seguridad debería ser integral y plantearse a nivel nacional y no por entidad.

"Creo que los planes no pueden ser por entidades federativas, tiene que ser un plan nacional de seguridad, una estrategia coordinada entre todos los estados de la República; yo deseo que de verdad les vaya muy bien en Michoacán, porque tenemos una vecindad y una amistad que obliga a tener trabajo conjunto", refirió.

El Universal

