Jamás dijimos que no tenía golpes: Fiscal de Morelos sobre necropsia de Ariadna

A-AA+

El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que no renuncia al cargo, al tiempo que la Fiscalía defendió en un comunicado la necropsia realizada inicialmente a Ariadna Fernanda.

El caso de esta chica, encontrada muerta en Morelos, ha conmocionado a México, pues el primer dictamen apuntó como causa de muerte a una congestión alcohólica, en tanto el segundo, en la CDMX a trauma múltiple.

"Nosotros no conocemos el dictamen de necropsia practicado por el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México y la Fiscalía de la CDMX tampoco conoce el contenido de nuestro dictamen. Estamos por remitir físicamente la carpeta", explicó en Imagen Televisión.

"Nosotros jamás dijimos que no tenía golpes el cuerpo de esta joven, dijimos que las lesiones provocadas por golpes como son equimosis y escoriaciones no fueron las causantes de la muerte", afirmó.

"El dictamen de necropsia se realizó por médicos forenses certificados pertenecientes a una fiscalía autónoma, ajenos a la alteración de pruebas o fabricación de delitos y que fueron los primeros que tuvieron contacto con el cadáver de la víctima", se lee en el comunicado.

El pronunciamiento del fiscal ocurre horas después de que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, declarara que en este caso "es evidente que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna presuntamente por sus nexos con el probable feminicida".

En un comunicado de prensa, la FGE resalta el perfil profesional del equipo del Servicio Médico Forense que realizó la necropsia al cuerpo de Ariadna y que dictaminó la muerte de la joven por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración.