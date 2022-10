John Kerry estará en Londres el viernes, día que se reunirá con AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- John Kerry, enviado especial para el Clima del presidente Joe Biden, tiene prevista una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes, en Hermosillo. Sólo hay un problema: el estadounidense estará en Londres hasta ese día.

En un comunicado emitido este martes por el Departamento de Estado, se informó que "Kerry viajará a Londres del 26 al 28 de octubre para participar en una conversación en Chatham House" sobre "los esfuerzos internacionales de Estados Unidos en materia climática".

El evento será transmitido en vivo y de acuerdo con el comunicado, Kerry también participará en una serie de discusiones sobre cooperación climática previo a la cumbre COP27 que se realizará en el balneario de Sharm el-Sheikh, en Egipto, del 6 al 18 de noviembre.

López Obrador aseguró por la mañana de este martes que la reunión con Kerry en Hermosillo será por la tarde, este viernes 28. "Vamos a hacer una evaluación de lo que tiene que ver con los planes eléctricos, pero también del Plan Sonora, que incluye litio, baterías, industria automotriz. O sea, es un plan integral. Y nos vamos a reunir con él en Hermosillo el vienes por la tarde", aseguró el mandatario.

En conferencia de prensa, Ned Price, vocero del Departamento de Estado, fue cuestionado sobre cómo hará Kerry para estar con López Obrador si debe estar en Londres el viernes.

"Si ha seguido al secretario Kerry a lo largo de muchos años, sabe que es capaz de hacer cosas milagrosas en algunos casos. No tengo su agenda de viajes frente a mí, pero es alguien que ha demostrado su capacidad para viajar por todo el mundo en poco tiempo y para comprometerse con diferentes regiones", dijo Price.

El reportero bromeó con que si propondrían a Kerry "para la santidad", en vista de que "hace milagros".

Luego dijo que no sabía cómo Kerry podría trasladarse de Londres a México tan rápidamente. "A menos que seas como Elton John llevando el Concorde de Wembley a Filadelfia para el Live Aid (de 1986)".

Price subrayó que desconoce la agenda de Kerry, pero añadió que "no hace falta un milagro para despertarse en Londres y acabar en Ciudad de México al final del día".