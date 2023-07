Jorge Berry y su banda de rock que abrió concierto de "The Doors"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este jueves se dio a conocer la muerte del periodista Jorge Berry, quien hace unos días fue reportado como grave y estuvo en terapia intensiva en un hospital de Puerto Vallarta. La causa de muerte, apuntan sus familiares, se derivó de una muerte cerebral que lo mantenía conectado a un respirador artificial.

El periodista Enrique Hernández informó en Twitter que Berry estuvo conectado a un respirador en espera de que sus hijos llegaran para estar juntos, una vez que sucedió esto fue desconectado y trasladado a la Ciudad de México para velarlo.

A sus 72 años trazó una trayectoria en el periodismo que le daría el reconocimiento de sus colegas mexicanos y también en el extranjero. No es para menos, pues entre sus destacables hazañas periodísticas se encuentra la cobertura del atentado contra Las Torres Gemelas en 2001 o la muerte de la princesa Diana de Gales en 1997.

Además, en 1984 se convirtió en el único periodista mexicano en tener un anillo de oro blanco al ser parte de la franquicia de los Raiders desde 1983.

¿Jorge Berry fue una estrella de rock?

El comunicador nació en Ciudad de México, y aunque en 1973 inició su carrera como periodista en Televisa, en su juventud tuvo una banda de rock llamada "Pop Music Team", la cual abrió el concierto de "The Doors" el 28 de junio de 1969 en México.

Es curioso asimilar que la muerte de Berry coincide con el Día Mundial del Rock; pues, aunque es una coincidencia, ocurre en un día conmemorativo para el género que le gustaba.

De la banda él era el vocalista y junto a Julio Vigueras, que era el director del Conservatorio Nacional de Música, sacaron un álbum titulado "Society is a shit".