Jorge Romero rechaza acusaciones sobre red de corrupción inmobiliaria

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, rechazó de manera tajante los señalamientos en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que lo ligó a la presunta red de corrupción inmobiliaria de Christian Von Roehrich.

A través de un comunicado, sostuvo que los señalamientos son "ridículos" y "un burdo montaje".

"En su comunicado señalan que un familiar mío, Antonio, habría 'recibido' un departamento de manera irregular. Esto no sólo es falso, sino que sus argumentos terminan ridiculizados por la realidad", aseveró.

Explicó que el personaje señalado, Antonio, es su suegro, quien vive en un departamento de menos de 100 metros cuadrados "que adquirió con el fruto de su trabajo y esfuerzo, al precio del avalúo que se realizó en ese entonces".

"Para adquirirlo, obtuvo un crédito, el cual ni siquiera ha terminado de pagar, e incluso ha tenido que hipotecar su casa, el patrimonio que construyó en toda una vida profesional. Lo adquirieron porque, para esas fechas, el departamento que habitaban sufrió daños estructurales", detalló.

Respecto de los señalamientos de que una persona "posiblemente solicitó" a su nombre, un departamento, dijo que también es "ridículo y absolutamente falso".

"Ni yo, ni nadie con mi autorización solicitó nunca nada a este o a ningún otro empresario. Y es aún más ridículo que inventen que alguien puede pedir algo así cuando yo ya no estaba en el cargo para beneficiarlos de ninguna manera. Además, el empresario refiere específicamente que esta solicitud se hizo ya iniciada la anterior legislatura en el Congreso de la CDMX, es decir, al menos el 1 de septiembre de 2018. Ahí, el montaje nuevamente queda en ridículo porque mis suegros adquirieron ese departamento a finales de 2017".

También desmintió que el mencionado departamento no ha sido escriturado y se encuentra en posesión de una empresa.

"Con esto, el teatro montado termina de derrumbarse, dado que el departamento de mis suegros ya está debida y formalmente escriturado y con todos los impuestos pagados, además de que ahí habitan desde entonces", detalló.

Jorge Romero aseveró que "lo grave de este nuevo montaje de la Fiscalía no es sólo el ridículo en el que quedan frente a la ciudadanía para la que deberían trabajar", sino que, además, la Fiscalía y su vocero cometen un delito al divulgar el contenido de Carpetas de Investigación.

"Y que quede claro, no se va a quedar impune. Actuaré jurídicamente ante las instancias correspondientes en lo inmediato. Es lamentable que los recursos, tiempo y personal de la Fiscalía de Justicia de la CDMX se utilicen una vez más para perseguir a quienes pensamos diferente en lugar de atender la crisis de seguridad, feminicidios, extorsiones y demás problemas que lastiman a los capitalinos de todos los días", denunció.

El líder panista señaló que se trata de una persecución porque Morena perdió las elecciones de 2021 en la Benito Juárez "y les ganaremos en 2024".

"Que quede claro: ni a mí ni a los panistas de la CDMX nos van a callar. Vamos a seguir alzando la voz frente a los problemas que lastiman a nuestra Ciudad. Vamos a seguir convenciendo a la gente de que no tenemos que conformarnos con un gobierno mediocre, autoritario e ineficaz. Que no quepa duda, que las mujeres y los hombres del PAN seguiremos siendo Oposición a su desgobierno", concluyó.