La vez que José Mujica calificó a México de "Estado Fallido"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- José Mujica, el expresidente uruguayo fallecido este martes, fue un referente de la izquierda latinoamericana que no tuvo reparos en lanzar críticas ante la situación de violencia o injusticias ocurridas en otras naciones, aunque a veces eso lo metió en más de un problema. Como en México.

En 2014, tras la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre, Mujica criticó la situación que se vivía en México.

"A uno le da una sensación, visto a la distancia, que se trata [México] de una especie de Estado fallido, que los poderes públicos están perdidos totalmente de control, están carcomidos. Es muy doloroso lo de México. Yo apelo a que México reaccione en su ética y en su moral", dijo en una entrevista con Elías Camhaji para la revista Foreign Affairs Latinoamérica.

"En México, la corrupción se ha establecido, me da la impresión, visto a la distancia, como una tácita costumbre social. Seguramente, el corrupto no está mal visto, es un triunfador, es un señor espléndido", añadió.

Aseguró que en el caso la desaparición de estudiantes, igual que en el de otras situaciones similares en México, no hay "otro camino que la investigación y que los responsables paguen. No es negociable. No se puede colocar esto en el largo capítulo de las consecuencias de la dictadura, etcétera. Esto es un fenómeno de una calidad en sí mismo, que dejarlo pasar es casi una atrocidad".

Las palabras de Mujica, que siempre ha sido cercano a México, generaron gran controversia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazó categóricamente la descripción de México como "Estado fallido" y dijo que iba a convocar al embajador de Uruguay para pedirle explicaciones.

Entonces, Mujica se retractó. En un comunicado, aseguró que México "no es, ni será, Estado inocuo o fallido". Los mexicanos, dijo, "tienen cimientos históricos de naciones precolombinas, tienen capital político en sus partidos y en sus decisiones democráticas, que están por encima de sus vicisitudes de hoy".

Expresó además su confianza en el gobierno mexicano. "Nos sentimos solidarios con México, pero además comprometidos con su lucha, y en lo que podamos, estamos a disposición de su legítimo gobierno para apoyarle en todo lo que pueda facilitar el enfrentamiento de este difícil momento". Finalmente, recordó "los profundos lazos de amistad que han unido históricamente y que unen en el presente a Uruguay con México, con sus instituciones y su pueblo".