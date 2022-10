José Narro se deslinda de caso de marinos desaparecidos

A-AA+

Al manifestar que no tiene nada que ver con el caso, el senador José Narro (Morena) informó que ha declarado dos veces ante la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad de "testigo" en la desaparición de los dos marinos que fueron asignados para escoltarlo.

En breve entrevista afuera de Palacio Nacional, a donde acudió para entrevistarse con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda (SHCP), el legislador reiteró que él no solicitó el apoyo de los dos marinos y que está fuera del caso, por lo que no tiene información actualizada.

Indicó que en un principio las familias de los marinos se pusieron en contacto con él, quien les ayudó a que presentaran una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que interviniera y con esto presionar para que se transparentara y agilizaran las investigaciones.

"No tenemos nada que ver con el tema como hemos dicho, no solicitamos a los marinos, nunca anduvieron con nosotros. Todo esto ya lo hemos demostrado ante la Fiscalía General de la República", dijo.

"¿Cuántas veces ha declarado por este caso en la FGR?", se le preguntó.

"Dos veces", dijo.

"¿No le han dicho si está fuera del caso?", se le insistió.

"Hemos estado afuera del caso. Nosotros estamos como testigos", respondió.

El pasado 29 de septiembre, el presidente López Obrador confirmó que hay dos integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) que están en calidad de desaparecidos y que acompañaron al senador José Narro de Guerrero a la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo aclaró que no estaban asignados como escolta permanentes del senador José Narró (PT), sino que lo acompañaron de Guerrero a la Ciudad de México.

"Sí, sí, hay dos marinos desaparecidos, estaban trabajando en Acapulco. Vinieron aquí. No estaban, tengo entendido, como vigilantes permanentes del senador Narro, sino lo acompañaron de Guerrero a la Ciudad de México, así es más o menos. Y está investigando, como debe de ser, la Fiscalía General de la República", dijo.