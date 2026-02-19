Joven apuñala y mata a su tío abuelo y abuela

Ciudad de México.- Un joven de aproximadamente 20 años fue detenido luego de presuntamente agredir con un cuchillo a tres integrantes de su familia dentro de un domicilio ubicado en la calle Leopoldo Blackaller, colonia San Pedro Xalpa, en la alcaldía Azcapotzalco, con saldo de dos personas fallecidas y una mujer gravemente lesionada.

De acuerdo con reportes preliminares, el hombre habría escapado horas antes de un centro de rehabilitación para adicciones y regresó a la vivienda donde residían su abuela, su tío abuelo y su madre.

El sujeto presuntamente utilizó un cuchillo de cocina para atacar a los adultos mayores, ambos de entre 70 y 75 años de edad, quienes murieron en el lugar a causa de múltiples heridas por objeto punzocortante.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron la ausencia de signos vitales en ambas víctimas tras realizar la valoración correspondiente. La madre del agresor también resultó lesionada durante el ataque y fue trasladada a un hospital con heridas de gravedad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí