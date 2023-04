Joven busca a su mascota, un tlacuache desaparecido en Altamira

A-AA+

CIUDAD VICTORIA, Tamps., abril 21 (EL UNIVERSAL).- Un joven del municipio de Altamira, identificado como Liam Castillo, publicó en su cuenta de Facebook que busca a su mascota "Durazno", un tlacuache al que describe como muy miedoso y que "tiene el hocico chueco".

"Se busca mi tlacuache, se llama 'Durazno', se perdió en el Fraccionamiento Arboledas, en la calle Nogal", subió este viernes Castillo a su cuenta de Facebook.

La publicación está acompañada de cuatro fotografías del tlacuache; quien en una de ellas se observa dando un beso al joven.

"No es agresivo, 'Durazno' es muy miedoso, tiene el hocico chueco, si lo ven me avisan por favor, lo extraño mucho, lo he criado desde que era un bb muy chiquito", agregó Liam.

Y añadió: "Amigos compartan, tengo miedo que la gente le haga algo, ya que la gente es muy ignorante sobre los tlacuaches".