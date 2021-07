Joven de NL gana premio mundial por proyecto empresarial de turismo

Roberta Lucía Elizondo Ibarra, egresada de la Universidad de Monterrey (UDEM), fue reconocida como la mejor emprendedora del mundo, en el certamen Global Student Entrepreneur Awards, organizado por Entrepreneurs Organization.

Egresada de la Licenciatura en Creación de Negocios e Innovación Empresarial de la Universidad de Monterrey, Elizondo Ibarra obtuvo el reconocimiento por su empresa social Travelers with Cause (Viajeros con Causa), que fundó el 20 de enero de 2018, junto con el también egresado de la UDEM, Alex Rubio, proyecto que pudo sortear la contingencia sanitaria de covid-19, que representó grandes trabas a la movilidad.

La Universidad de Monterrey (UDEM), informó que la empresa Viajeros con Causa, tiene aliados con proyectos en más de 30 países, a los que ha enviado a más de 600 personas que aprovechan un viaje de placer para realizar labores comunitarias y sociales, en donde se mezcla con un itinerario de aventura para disfrutar de lo mejor de dos mundos en una misma experiencia.

Y al respecto, Elizondo Ibarra expuso que su empresa está en una etapa en que se contempla su crecimiento para llegar al mercado norteamericano, europeo y latinoamericano, además de invertir en tecnología, sistematización, para atender a más viajeros al mismo tiempo y continuar generando impacto social en diferentes comunidades.

"El haber ganado este premio significa que el proyecto abre sus puertas al mundo para que más gente pueda conocer el trabajo que estamos haciendo, cada causa, cada viajero; es una etapa para llevar esta empresa al siguiente nivel, a llegar a nuevos mercados, a sumarnos a nuevas causas y a seguir generando impacto alrededor de todo el mundo", dijo la joven emprendedora.

Detalló que Viajeros con Causa tiene un equipo de 30 colaboradores, entre coordinadores de grupos, asesores en el área contable y de marketing. Asimismo, dijo, en otras partes del mundo hay organizaciones similares que manejan el voluntariado, pero no de la forma en que lo hace Travelers with Cause, al mezclar las experiencias del voluntariado del turismo, en un mismo paquete, a través de grupos con proyectos planeados previamente.

"Funcionamos por medio de alianzas con ONG locales, que ya tienen cinco años mínimo funcionando en el país de destino, o con líderes locales, para así asegurarnos que se le va a dar continuidad a los proyectos que estamos haciendo allá", comentó Elizondo Ibarra.

Roberta Lucía inició el proyecto cuando todavía era estudiante y realizó la investigación El escalamiento de la capacidad de venta a través de una plataforma digital, como Proyecto de Evaluación Final (PEF) para graduarse en 2019, bajo la asesoría del Hub de Emprendimiento de la UDEM.

Reconoció que mucha de la operación del proyecto se ha llevado a cabo en la UDEM, con apoyo de la Incubadora de Negocios y la directora de carrera que cursó, pues se les ha brindado desde los espacios para trabajar, la promoción con los alumnos, con mentores, apoyo en temas de constitución y legal de la empresa.

Un hecho que representó un parteaguas en su vida, afirmó, fue un viaje que realizó a Kenia en 2014, en donde hizo labores en un orfanato, junto con una amiga y un sacerdote que les abrió las puertas en ese lugar; convivieron con niñas y niños, así que regresaron a Monterrey con la inquietud de que el viaje no se quedara como simple paseo.

"La verdad es que te metes en una realidad muy distinta a la que has tenido la bendición de vivir, truenas la burbuja y te das cuenta de la realidad que viven millones de personas", dijo Elizondo Ibarra.

Así, retomó el contacto con el encargado del lugar que había visitado en Kenia y acordaron que año con año ella podía convocar a grupos de voluntarios, con lo que surgió la semilla de ser viajeros con causa.