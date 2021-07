Joven denuncia que le insertaron aguja sin inyectarle vacuna anticovid en Sinaloa

El delegado de los Programas Federales, Jaime Montes Salas admitió que por un descuido del personal, una joven no recibió la dosis de la vacuna contra el Covid-19, en el centro de aplicación del Parque Revolución, pese a que la enfermera la insertó la aguja en el hombro, sin inyectarle el biológico.

A raíz de un video que se hizo viral, en el que se escucha que la encargada de la aplicación le pide a una jovencita "Nomás te encargo que te recargues por favor y me eches tu bracito para atrás" y le insertó la aguja, sin que le introduzca el contenido de la jeringa.

Corrigen omisión

La simulación de la vacunación de la joven fue documentado en el breve video que se presume fue captado por una persona que la acompañaba, motivó que el titular de los Programas Federales, Salas Montes, dispusiera corregir la omisión y se le aplicará el biológico que no recibió a la joven.

El funcionario federal exhortó a todos los jóvenes que acuden a los centros de vacunación que se encuentran en los rangos de edad de los 18 a los 29 años de edad, estar pendientes de la correcta aplicación de las vacunas y ante cualquier irregularidad presentar las quejas respectivas ante las Brigadas de Vigilancia.

Salas Montes comentó que este incidente que fue admitido como un error por la persona responsable de la aplicación fue notificado a los grupos de enlace de Correcaminos y al personal que forma parte de las brigadas.