Joven sale volando de juego mecánico de Six Flags y muere

En plena pandemia por Covid 19, un joven de 18 años de edad acudió al parque de diversiones Six Flags el pasado fin de semana, se subió a "El Pingüino" pero los empleados del centro de atracciones no lo aseguraron bien y en un movimiento brusco "salió volando" y tras permanecer convaleciente en el hospital, murió.

En la carpeta de investigación FIMC/MC-2/UI-3 C/D/01381/11-2020 R1 consta que la víctima, identificada como Abdiel Alexey, impactó su cabeza contra una reja de seguridad del juego, lo que le provocó traumatismo craneoencefálico, así como una herida frontoparietal de aproximadamente 11 centímetros.

Aunque alcanzó a llegar con vida al hospital y fue ingresado a terapia intensiva, murió horas más tarde.

Según sus amigos, Abdiel Alexey no creía en el coronavirus y aunque guardó la cuarentena para evitar más contagios, decidió divertirse con el argumento de que "era difícil" que el Covid-19 lo alcanzara.

Tras la muerte del joven, su familia mantiene batalla legal con el representante legal de Six Flags, pues aparentemente no se quieren hacer responsables de los gastos.